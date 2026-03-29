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緊急油料附加費美國要求報備30天後才能徵收　大陸要求併入總運費

▲美東碼頭罷工一天估計要五天才能處理完積壓貨物。（圖／取自紐澤西港務局官網）

▲緊急油料附加費美國FMC要求報備30天後才能徵收。（圖／取自紐澤西港務局官網）

記者張佩芬／綜合報導

貨櫃船公司因為伊朗戰爭造成油價高漲，紛紛提出徵收緊急燃油附加費辦法，但是美國聯邦海事委員會(FMC)要求報備30天後才能實施，中國大陸則是要求併入總運費，因此美國線船公司多數是4月中才能開徵這項費用。

全球託運人理事會主任James Hookham強烈譴責這項收費。他表示：「船公司也需要像我們其他人一樣控制成本，但這並不意味著它們自身沒有營運資金儲備。這些附加費徵收的速度之快，讓託運人幾乎無法將其轉嫁給自己的客戶或供應商。」FMC的裁決顯然照顧到託運人了。

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攬貨業者則指出，該業對客戶報的都是總運費，船公司如果有加燃油附加費，對攬貨業來說，就看託運人能不能接受加高的總運費，最後實收運價是由供需來決定。

如果是船務代理業，附加費純屬代收代付，是收不到代理佣金的，不過現在多數外籍船公司都是直接來台設分公司，很少找船務代理業了。攬貨業指出，我國陽明海運報自4月13日起每大箱收375美元，長榮海運報4月17日起收400美元燃油附加費。

而亞洲最大加油港新加坡，昨(28)日船用低硫油每噸已降至834美元，較本月16日的高檔價1120.50美元低了25.52%，但較戰前2月27日的505美元高出65.15%。全球20個主要加油港均價是940.50美元，最低的是休士頓的639美元，其次是鹿特丹的693美元，紐約的683美元。

關鍵字： 緊急油料附加費美國報備30天後大陸併入總運費

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