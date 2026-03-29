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全球OLED螢幕出貨量去年年增92%　華碩站穩領先地位

▲台灣企業「華碩集團」ASUS。（圖／路透社）

▲華碩。（圖／路透社）

記者高兆麟／台北報導

根據TrendForce最新調查，2025年全球OLED螢幕出貨量達273.5萬台，年增率高達92%。亮眼表現主要受惠於品牌端第四季祭出強力促銷，及27吋240Hz QHD機型憑藉極高性價比大幅推升出貨，加上280Hz新品問世為市場注入新動能。展望2026年，隨著品牌加強推陳出新、行銷策略持續發酵，可望創造全年出貨量51%的年成長。

分析2025年主要OLED螢幕品牌出貨表現，華碩自2025年第三季超越Samsung奪下季度冠軍後，穩定保持領先優勢。旗下品牌ROG、ProArt、Zenscreen系列在高階玩家、專業創作者和行動辦公市場極具競爭力，成功將品牌影響力轉化為實質出貨動能，全年以21.6%的市占率確立市場領導地位。

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亞軍Samsung以19.3%的市占率緊追在後，出貨動能主要來自27吋180Hz新品放量，以及2025年終針對49吋、27吋UHD產品的大力促銷。Samsung雙管齊下在主流與高階市場發動攻勢，追擊力道不容小覷。

MSI近年積極佈局OLED電競螢幕市場，2025年以13.1%的市占率穩居全球第三名。面對激烈的產業競爭，MSI透過快速迭代的產品開發與橫跨各價位帶的組合，精準鎖定玩家需求，特別在高階OLED螢幕領域已建立技術領先形象，成為主流品牌之一。

LGE以12.6%的市占率位居第四，其UltraGear系列以優異品質獲得市場好評。特別是在39吋與45吋OLED螢幕領域，LGE幾乎處於市場壟斷地位，為品牌奠定穩健的銷售基礎。

Dell以9.9%的市占率排名第五，主要透過旗下品牌Alienware切入OLED螢幕市場，以產品穩定性與指標性的售後服務成功鎖定高階電競客群。Dell於2025 年進一步擴展產品線，推出針對非電競用戶的120Hz OLED產品，將OLED機種推向一般消費市場，達成分眾佈局。

關鍵字： 華碩

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