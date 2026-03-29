月薪49k！26歲妹子「每月存30k」理財觀曝　大票點頭讚：很強

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者劉維榛攝）



記者鄺郁庭／綜合報導

踏入職場開始有穩定收入，該如何理財是很多年輕人的煩惱。就有女網友表示，自己月薪實拿約45k，扣掉零零總總的開銷，一個月可以存25-30k。她自認已盡量節省，甚至將大部分存款投入ETF與部分個股投資，但面對未來仍感迷惘，「到底存錢要存多久」引發不少討論。

一名26歲的女網友在Dcard以「月薪4萬5怎麼存錢」發文，指出自己月薪4萬9，扣除各項費用後實領約4萬5，因在外租屋，包含房租5500元在內的生活開銷約2萬元，每月仍可存下2萬5至3萬元。她也提到，存下的2萬元大多投入0050，其餘則拿來買個股嘗試投資。

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除了月薪外，公司一年約發17至20個月薪資，她自認資歷尚淺，推估約領17個月，年終獎金約20多萬元，但因為是一年一次，讓她感覺存錢進度仍然緩慢，直言「就覺得心好累」，開始懷疑這樣的存錢方式是否要持續很久才能看到成果。

大票狂讚能力「贏很多人」 過來人1建議

貼文曝光後引發熱議，不少人認為她的儲蓄能力已經相當優秀，「每個月能存2萬多很強了」、「很多人連1萬都存不到。」「有在存錢已經贏很多人了，先列出自己目標以及存錢的目的，才不會對於自己的儲蓄感到不安疲憊」、「我31歲才開始有餘糧，40歲開始有投資，你26歲這樣的表現，真的是很厲害啦！」

其中，有過來人則建議，「專心存一檔市值型ETF，不要買個股。存5年才會有明顯感覺，但你的財商就會完全不同，會開始更想去學很多理財概念。」「不要放棄，基本上0050繼續買，積少成多，時間就是最好的複利。另外，個股小玩怡情，淺嘗則止。」