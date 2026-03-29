科技「龍蝦」闖禍本事大　專家曝企業養成要先備3要件

▲KPMG安侯企業管理董事總經理謝昀澤。（圖／記者陳瑩欣攝）

記者陳瑩欣／台北報導

當紅開源軟體 OpenClaw（野生龍蝦）掀起「養龍蝦」熱潮，也推升代理式AI（AI Agent）應用實例，安侯建業會計師事務所（KPMG）近期發布最新觀察，企業想養龍蝦，必須具備3大要件，才能降低龍蝦闖禍風險。

對企業而言，養出「龍蝦員工」幾乎可以 24 小時不間斷工作。舉凡具備「全天候、跨系統、高頻率、大數據」特性的企業任務，特別是客服互動、內部行政流程、資料整理與等低風險工作，都可能成為 AI 龍蝦優先上工的領域。

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不過，KPMG安侯企業管理董事總經理謝昀澤也提醒，龍蝦越聰明，闖禍的本事也越大。近期美團APP被發現偷刪用戶手機照片，就是因為應用程式的授權過大所導致，而可能擁有更大授權的代理式AI，甚至已經出現 AI 為了幫主人買滑鼠，結果擅自刷卡升級整套電競設備；或因為誤判任務，主動刪除老闆的重要郵件。當 AI 開始能操作系統與付款工具，這些「好心辦傻事」的案例就不再只是笑話，而可能變成企業營運風險。

他進一步指出，目前最新的龍蝦工具仍不夠成熟，任務的失敗率或不穩定性極高。以台灣網路訂購各種票証為例，實際操作常卡在「人機驗證機制」（例如辨識圖片或輸入扭曲文字，這些設計原本就是用來防止機器人操作）、登入流程、網頁變動與付款安全等環節，任務流程一長就容易失敗。

謝昀澤形容，目前代理式AI的技術仍像「聰明但經驗不足的實習生」：懂任務卻不一定穩定完成。未來若各商業網站開放標準 API、工具更成熟，AI 才可能真正成為可靠的數位員工。

謝昀澤表示，不是所有企業都適合立刻導入代理式 AI。謝昀澤引用養蝦圈的名言是：「養蝦不怕累，就怕規則不明確。」

就如養真龍蝦最重要的是水質與溶氧量，企業導入 AI 代理也需要三個良好的基礎環境條件：1、具備生成式 AI 成熟使用經驗；2、數據品質與資安治理良好；3、企業流程具備清楚的 SOP

謝昀澤認為，如果企業內部的規定朝令夕改、充滿人類的模糊地帶（混濁的水），或是數據庫裡充滿錯誤資訊、木馬程式與病毒流竄（毒素），AI 龍蝦不僅無法順利運作，還會高效率地把錯誤放大。 若企業缺乏標準化流程且資訊環境脆弱，強行養蝦恐將演變成一場大型災難。

為了避免「龍蝦員工」變成企業的資安破口，謝昀澤提出3項企業必須建立的基本治理原則：第1、建立隔離環境：如同養殖者必須準備堅固的水族箱與「防逃網」以防止龍蝦越獄破壞環境，企業必須利用沙盒（Sandbox）技術與虛擬機，將 AI 代理隔離在特定的工作區域內。同時，建立嚴格的 API 閘道器，徹底防堵駭客的提示詞注入攻擊，並攔截任何企圖將機密送往外部大模型的異常連線。

第2、設定行為護欄：原則很簡單：「要限權，不碰錢；人要在，防作怪。」AI 可以提出建議，但關鍵決策必須由人類確認。

第3、建立緊急斷線機制：企業必須持續監控 AI 行為，一旦出現異常能立即啟動緊急煞車機制停止系統。