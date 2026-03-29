收到錄取通知　公司要求「報到時給7資料」！過來人喊怪：水很深

▲公司給了一張錄取通知單。（示意圖／ETtoday資料照）



記者施怡妏／綜合報導

企業徵才流程中，通常會在確認人選後寄出錄取通知或報到通知。一名女網友分享求職經驗，面試完公司就給了一張報到通知單，之後會再通知報到日，「收到這個算錄取率高嗎？」貼文曝光，更讓網友注意的是，攜帶文件除了學歷、身分資料以外，還要求提供戶口名簿正本及影本，讓不少網友質疑「怪怪的。」

收到錄取知單 但沒說報到日

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有網友在Dcard發文，面試結束後，公司給了一張報到通知單，裡頭列出多項報到時須準備的資料，報到日之後會再通知，「算錄取率挺高嗎？還是其實滿可能突然就沒了？」

從原PO貼出的通知單可見，準備文件包括身分證正本與影本、戶口名簿正本與影本或戶籍謄本影本、2吋照片、銀行存摺含封面影本、畢業證書正本與影本、健保轉出證明、離職證明正本，以及體檢報告等。原PO也強調，不是怪怪的公司，是某科技大廠。

貼文一出，網友卻紛紛提到，「這樣還不算正式offer？照理說這是真的要你來才能要求的吧」、「通常發這張，是跟著錄取通知發給你的」、「有錄取通知才是關鍵，我之前也被面試主管發這些東西，快到約定入職日才跟我說，還是希望有經驗的」。

公司要求提供戶口名簿正本

不過，更多網友提到，「現在工作還需要戶口名簿嗎？」「一般公司怎麼可能要戶口名簿，妳這還要正本跟影本，實在很詭異」、「比較好奇的是為什麼要戶口名簿」、「這是什麼工作啊？為何一堆需要正本的？尤其戶口名簿超奇怪，還要勞保加退紀錄，感覺都要把妳看透透了」。還有過來人指出，「我只能說，之前工作跟我要過戶籍謄本的公司都怪怪的，很會踩勞基法那種」。