海外商會領導班暨秘書長班結業　李妍慧期許海外台商做民間大使

▲李妍慧(中)回應學員提問；右為北市進出口公會黃文榮秘書長，左為僑委會游凱全處長。（圖／僑委會提供）

記者張佩芬／台北報導

僑務委員會上周辦理的「2026年第1期海外商會領導班暨秘書長班」，僑務委員會副委員長李妍慧於出席綜合座談及結業式時指出，僑委會在全世界有許多活動與計畫正在推動，商會會長與秘書長都是最核心的幹部，期盼大家回到僑居地後持續與僑委會連結，擔任台灣的民間大使，為台灣在世界舞台發聲。

該班主要為培育具國際視野的海外商會關鍵治理與經營人才，強化海外僑台商組織運作效能與服務量能，學員包含來自世界各地67位資深及新進幹部，透過一週密集的課程互相取經學習。活動委由台北市進出口公會(IEAT)承辦

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▲李姸慧(右三)頒發結業證書。（圖／僑委會提供）

本期課程特別安排「全社會防衛韌性專題研討」，獲得學員高度迴響，學員表示，僑居國對台灣國際情勢相當關注，經過本次研討後，深刻體會到防衛韌性的重要性，並已思考盤點媒體資源與物資供應網絡。

李妍慧指出，「全社會防衛韌性」在於讓民眾於平時即建立應變概念，一旦危機發生便能集體行動、將傷害降到最低。她表示，去年僑務委員會議首度納入專案演練後，已有多個國家的僑界將此模式帶回當地推廣，包括美國、印尼等地都已舉辦，甚至獲得日本等國家的高度肯定，認為台灣的做法走在前面。

▲海外商會領導班暨秘書長班結業大合照。（圖／僑委會提供）

李妍慧強調，僑委會是中華民國部會中唯一有能力將全社會防衛韌性推向海外的單位，歡迎各地商會協助推動，僑委會將全力提供支持。她強調，台灣正處於躍上世界舞台的重要時刻，期許大家以民間大使的身分，讓世界看見臺灣不僅有強大的經濟與高科技實力，更有豐富的文化底蘊，讓台灣的形象更加活靈活現、更有溫度。