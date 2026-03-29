長輩心中高股息傳產！台泥為何「股價腰斬」Cheap坦言：不會買

▲示意圖，與本文無關。（圖／資料照）

記者鄺郁庭／綜合報導

台灣水泥（1101）被視為國內水泥業龍頭，百萬網紅Cheap近日發文直指，不少長輩眼中的高股息傳產股台泥，明明是「穩到像水泥一樣」的老牌公司，這5年股價卻幾乎腰斬，讓不少人被套牢到欲哭無淚。他認為，除了中國房市走弱、台泥重壓中國市場失利，以及新能源轉型還在陣痛期之外，真正讓市場印象重傷的一擊，還是一場大火，直接把台泥2025年財報燒到發黑，也讓外界重新檢視這家老傳產的未來性。

Cheap以「#台泥股價為啥腰斬」為題表示，台泥一直都是長輩很愛買的高股息傳產股，「穩到像水泥一樣」，公司夠老牌，做的又是水泥這種基礎建材，照理說蓋房子、造橋、鋪路都少不了，景氣再怎麼波動，需求也不會突然消失，「長輩最愛這種不太會倒的產業」。不過他也納悶，台股一路創高，台泥卻是「直衝地心」，背後原因其實不只一個。

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最戲劇性重挫「大火燒掉160億」

Cheap分析，台泥這幾年重壓中國市場，偏偏碰上中國房產走弱，營運自然跟著受拖累；再加上公司正往新能源轉型，短期獲利還撐不起市場期待，這些都是近年反覆被提到的老問題。不過他認為，最有戲劇性的，還是2025年7月旗下三元電池廠那場火災，「#大火燒掉160億」，一口氣燒出164億元損失，導致台泥2025年全年EPS虧損1.6元，等於讓原本就不好看的財報雪上加霜。

他接著點出，更讓人傻眼的是保險理賠問題。Cheap表示，該廠原本火險高達219億元，若按照正常比例，理應能拿到超過百億元理賠，但公司卻在火災前幾個月、也就是2025年5月，為了省下約5000萬元保費，將「單次理賠限額」從150億元大砍到30億元。結果火災真的發生後，實際只賠了約22.6億元，等於台泥得自己吞下超過110億元損失，這也成了2025年財報難看的重要原因。

不看好後市「沒故事很難往上衝」

Cheap還提到，因為這個「為了省小錢賠大錢」的決策失誤，董事長張安平與總經理程耀輝等高層，也宣布自請減薪20%到2025年底，以示負責。不過他認為，這顆地雷其實已經炸完，也已反映在股價上，現在的台泥更像是一家「已經燒完、正在重建」的公司。

只是Cheap最後仍不看好後市，直言市場看的是未來，而不是過去已經認列的損失。中國市場前景仍不明朗，新能源事業也還沒真正賺錢，「一家轉型中的老傳產，又剛踩到一個地雷，沒故事就很難往上衝」，因此他也表明態度，「我是不會買老傳產的。」