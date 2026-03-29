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塑膠袋大缺貨！　行政院祭「3大措施」：零售庫存充足

▲▼買東西,購物,買水果,逛街,塑膠袋,限塑,牛仔褲,球鞋。（圖／Pixabay）

▲台灣近期傳出塑膠袋缺貨潮，行政院3大措施因應。（圖／Pixabay）

文／中央社

受中東情勢衝擊，台灣近期傳出塑膠袋缺貨潮，行政院29日表示，經盤點後，石化產品下游民生所需的塑膠包材目前零售通路庫存充足，且經濟部已協調備妥產能，可依需求彈性增產，另有個別產業缺料情形，經濟部設置專線協助媒合，加速供應調度。

行政院發言人李慧芝晚間透過媒體群組表示，針對中東局勢影響石化上游原料及下游塑膠包材供應情形，行政院長卓榮泰已責成經濟部會同相關部會，密切掌握產業動態與市場供需狀況，並與主要石化業者保持即時聯繫，採取3大應變措施，確保產業鏈穩定運作及民生需求無虞。

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李慧芝表示，一，經濟部已協調台塑石化配合政府穩定物價政策，4月液化石油氣（LPG）價格將凍漲，並優先供應乙烯、丙烯等關鍵原料予國內下游產業。至於丁二烯，由於過去部分仰賴進口，台塑石化正積極尋求生產及進口等調度方案，優先滿足國內市場需求。

二，李慧芝指出，中油公司四輕工場將提前於4月1日開爐，提升乙烯供應量，以支應下游產業需求，此外中油公司三座芳香烴工場在將持續穩定操作，並會配合減少外銷等措施，優先將原料留供台灣業者使用。

三，對於塑膠袋缺貨潮，她表示，經濟部針對石化產品下游民生所需的塑膠包材進行盤點，目前零售通路庫存充足，並已協調國內備妥產能，可依需求彈性增產，另針對個別產業有缺料情形，經濟部也設置專線（02-2701-1669轉105~107）協助媒合，加速供應調度

李慧芝強調，石化產業為國家重要基礎產業，政府將持續整合中央與地方資源，滾動檢討各項應對措施，並與公民營企業協力合作，因應國際情勢變化，確保供應穩定及市場秩序，同時也會與地方政府啟動物價穩定機制，強化市場稽查與供應盤點，嚴查哄抬物價及囤貨，共同維持民生物價穩定與產業運作韌性。

關鍵字： 塑膠袋行政院經濟部石化

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