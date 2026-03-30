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印度阿達尼集團開設該國第一個避難港　解決海上應急設施缺口

▲印度阿達尼集團共同創辦人張姓台商(右三)與集團董事張健庭(右二)和團隊成員在展場合影。（圖／張健庭提供）

▲印度阿達尼集團共同創辦人張姓台商(右三)與集團董事張健庭(右二)和團隊，2021年出席台灣國際智慧移動展時合影。（圖／張健庭提供）

記者張佩芬／台北報導

印度媒體報導，該國第三大阿達尼集團(Adani)旗下阿達尼港口和經濟特區有限公司(APSEZ)已經運營了該國第一個避難港(PoR)，解決了海上應急基礎設施的長期缺口，此舉建立了一個正式機制，以支援遇險船隻並管理印度廣闊海岸線的海上緊急情況。

去年6月9日在印度喀拉拉邦海岸外貨艙發生爆炸並起火事件的萬海航運「旺春輪」，在7月中就表示已經在申請避難港，但因印度無合適港口可收容，遲至9月11日才彎靠杜拜的傑貝阿里進行卸載與善後工作。

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根據國際海事組織(IMO)的定義，PoR是船舶可以尋求庇護的指定地點，以穩定條件、保護生命和限制環境破壞。台灣港務公司高階指出，避難港基本上要有修船廠與補給功能，才能做為避難港。

印度擁有擁有超過11,000公里的海岸線和沿全球航運路線的戰略位置，設立避難港確有其必要，而阿達尼在印度國內經營15個戰略性港口與碼頭，分佈於東西海岸。

根據經濟部貿易署去年5月的資訊，阿達尼港口與經濟特區公司經營的蒙德拉港(Mundra)位於古吉拉特州(Gujarat)，該港口於2024~25財年(2024年4月至2025年3月)共處理了2.007億公噸貨物，成為印度有史以來第一個年貨物吞吐量達到2億公噸的港口，預計將超越位於孟買的印度傳統第一大港尼赫魯港(JNPT)，成為南亞最大港，在全世界港口吞吐量排名估計可排入前20名。

阿達尼的共同創辦人是來自台灣的張姓台商，學的是海運，擔任全球事業董事總經理，張健庭是他的長子，在集團擔任子公司總經理，經常進出台灣處理台印間貿易與投資等業務。

Adani集團在古吉拉特邦的曼德拉工業區內設有港口、機場、電廠、鐵路，集團的食用油事業打造完整通路，在13億人口的印度擁有超過四成的市占率，港口部分名列第一大卸煤港與貨櫃港。

Adani總裁Gautam Adani與牙醫出身的馬賴，以及張姓神秘台商以合夥人身分創建adani，由張姓台商負責港口興建，他苦讀鑽研，一手建立全印度最大的散雜貨碼頭，貨櫃碼頭也名列前茅。目前集團港口事業貨櫃裝卸總量在印度市佔率約45%，名列第一。

關鍵字： 印度阿達尼集團第一個避難港

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