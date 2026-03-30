台積電跌40元至1780　台股跌621點失守3萬3

▲台股今天下跌。（圖／ETtoday新聞雲資料照）
記者陳瑩欣／台北報導
美股4大指數全面下跌，台股今（30日）以33009.68點開出，指數大跌102.91點，跌幅0.31％。指數隨後跌勢擴大，下跌621.27點至32491點，失守33000點整數關卡。
今日盤面焦點個股開盤後表現，台積電（2330）下跌40元來到1780元，跌幅2.2％；鴻海（2317）下跌5元至194.5元；聯發科（2454）下跌45元至1540元；廣達（2382）下跌7元來到282元；長榮（2603）下跌1.5元至199.5元。
美股主要指數在前一交易日全面下跌，道瓊工業指數終場下跌793.47點或1.73％，收在45166.64點；標準普爾500指數下跌108.31點或1.67％，收6368.85點；那斯達克指數下跌459.72點或2.15％，收在20948.36點；費城半導體指數下跌128.2點或1.69％，收7457.67點。
美股主要指數收盤表現
|項目
|指數
|漲跌
|幅度
|道瓊指數
|45166.64
|▼793.47
|▼1.73%
|S&P500
|6368.85
|▼108.31
|▼1.67%
|NASDAQ
|20948.36
|▼459.72
|▼2.15%
|費城半導體指數
|7457.67
|▼128.2
|▼1.69%
資料來源：證交所
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