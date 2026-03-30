台積電季線保衛戰！法人喊「2不宜」 建議現金彈性5成以上

美國、伊朗談判拉鋸，上周五（27日）美股四大指數收黑，今（30）日台股應聲下挫，台積電（2330）一度跌至1780元，回測季線，市場悲觀看法，認為台股仍有三成修正空間，第一金投顧董事長黃詣庭指出，3月9日31529低點不宜跌破，一旦跌破恐回測3萬到29780點半年線區間，國際情勢變化牽動台股漲、跌表現，建議投資人持股水位降至5～6成，切勿「歐印」單一投資的標、開槓桿操作。

台股37千金誕生！倍利科掛牌首日進榜 抽中賺逾85萬

倍利科（7822）今（30）日掛牌上市，蜜月行情火熱，股價開盤即強勢走高，盤中最高衝上1635元，相較承銷價780元翻倍有餘，也成為台股37千金之一，中籤投資人若於高點出場，一張潛在獲利高達85.5萬元。

央行認估「油價100美元」情境 通膨逼近警戒線

中東情勢緊繃，國際原油價格直漲，央行總裁楊金龍今（30）日在立法院業務會報上首度承認「評估油價到100美元的可能性」，同時坦言一旦這個情境成真，國內消費者物價指數年增率（CPI）將飆上1.91%，逼近認定通膨的2%警戒值。

兩樣情！大成鋼擁鋁題材飆漲半根 中鋼紀念品失色挫2％

美伊戰事波及阿聯全球鋁業生產設備，由於中東地區約占全球鋁供應量9%，產能受損，加上荷姆茲海峽運輸受限，恐怕帶動鋁價上揚，大成鋼（2027）跳空勁揚逾9%，來到40.4元，鋼筋威致（2028）、不鏽鋼新鋼（2032）兩檔個股一度漲停，而中鋼（2002）股東會紀念品為超商50元商品卡，加上每股僅配發0.15元，市場失望賣壓出籠，股價挫低2%多，最低來到19.2元。

普發現金別錯過！4月寶寶出生爽領1萬 最晚5／22入帳

普發現金1萬元4月30日前可領取，財政部提醒，今年（115年）4月1日至4月30日期間在國內出生、並領有出生證明的寶寶，同樣可領1萬元。只要生母或生父符合領取資格，即可替寶寶申請，最晚須於5月22日前完成領取，家中有4月寶寶的家長一定要記得領。

ETF拆分甜甜價拼場！0050正2明恢復交易 00685L定5／15受益人大會

台股 ETF 近兩年掀起分割潮，統計目前已執行分割的熱門 ETF 包括元大台灣50正2(00631L)、國泰臺灣加權正2(00663L)、元大台灣50(0050)、富邦科技 ETF(0052)、富邦臺灣加權反1(00676R)、元大台灣50反1(00632R)等， 00631L將在明（31）日恢復交易，根據群益投信官網最新公告資料顯示，群益臺灣加權正2 (00685L)分割議案也正式取得主管機關核准，並預計於5月15日舉辦受益人大會。

搶攻療癒經濟商機 野獸國引進韓國人氣IP快閃店

台灣知名娛樂體驗品牌野獸國（6995）宣布引進韓國影視娛樂巨星泰民（TAEMIN）個人角色 IP「TAEMori」，並從即日起一連 24 天在微風南山展開《COZY NEST》快閃店，瞄準後疫情時代蓬勃發展的「療癒經濟」商機。

每股10元小資族好入手！野村00999A力拚總收益 布局收益與成長機會

魚與熊掌可以兼得嗎？在高股息ETF競逐激烈的市場中，野村投信推出全新主動式產品野村臺灣策略高息主動式ETF (本基金之配息來源可能為收益平準金且並無保證收益及配息)（00999A），每股發行價格為新台幣10元，主打「策略高息、主動出擊」，訴求不再只拚配息，更要兼顧成長潛力，力拚總收益表現，為台股投資再添新選擇。

台積電跌40元至1780 台股跌621點失守3萬3

美股4大指數全面下跌，台股今（30日）以33009.68點開出，指數大跌102.91點，跌幅0.31％。指數隨後跌勢擴大，下跌621.27點至32491點，失守33000點整數關卡。

台股不妙！日股狂殺2753點 韓股暴跌5%

台股面臨外部壓力升溫！中東戰事持續升級、衝突邁入第5個禮拜，拖累亞洲股市今（30）日全面重挫，其中日本股市盤中狂殺逾2700點、韓股暴跌超過5%，市場避險情緒急速升高。