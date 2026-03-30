台股37千金誕生！倍利科掛牌首日進榜　抽中賺逾85萬

▲倍利科經營團隊。（圖／記者高兆麟攝）

記者高兆麟／台北報導

倍利科（7822）今（30）日掛牌上市，蜜月行情火熱，股價開盤即強勢走高，盤中最高衝上1635元，相較承銷價780元翻倍有餘，也成為台股37千金之一，中籤投資人若於高點出場，一張潛在獲利高達85.5萬元。

倍利科此次公開申購吸引市場高度關注，共計24萬5,171人參與抽籤，中籤率僅0.28%，今日倍利科以1480元開出，開盤1小時，倍利科漲勢加大衝1635元，以承銷價780元估，中籤人在此價位獲利了結可賺85.5萬元。

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倍利科挾著半導體先進製程與封裝需求的爆發性成長，以「AI演算法」與「高階光學檢量測」雙引擎為技術核心，推升營運持續向上，去年全年營收20.75億元，年增187.82%。

倍利科董事長林坤禧指出，倍利科是以AI演算法為核心的高階半導體光學檢測與量測設備供應商，與傳統僅著重硬體組裝的設備商明顯不同。隨著製程持續複雜精細化、以及 3D堆疊與先進封裝技術快速發展，單純仰賴傳統光學技術已難以因應日益嚴苛的檢測需求。倍利科長年累積累積超過20億張半導體缺陷影像資料，並結合自主研發的AI度學習演算法，成功建立高度競爭力的技術壁壘。透過軟硬體高度整合的解決方案，公司在面對先進封裝微縮化所帶來的檢測挑戰時，仍能精準辨識極微小缺陷，有效降低傳AOI設備常見的「過殺（Overkill）」與「漏檢（Underkill）」問題，顯著提升檢測良率與客戶製程效率。

據了解，倍利科產品已成功打入國內外一線晶圓製造廠及先進封裝大廠供應鏈，並在多種製程、多個檢測站點實現量產應用，與客戶間保有著高黏著度。董事長林坤禧表示，倍利科採取雙軌布局策略，以智慧製造為營運核心，持續深耕半導體檢測與量測市場；另外布局智慧醫療，作為第二成長曲線。法人認為，在半導體全面邁向AI自動化的趨勢下，倍利科若能持續擴大市佔率，未來營運值得關注。