兩樣情！大成鋼擁鋁題材飆漲半根　中鋼紀念品失色挫2％

▲中鋼今股價挫低2%多。（圖／中鋼提供）

記者巫彩蓮／台北報導

美伊戰事波及阿聯全球鋁業生產設備，由於中東地區約占全球鋁供應量9%，產能受損，加上荷姆茲海峽運輸受限，恐怕帶動鋁價上揚，大成鋼（2027）跳空勁揚逾9%，來到40.4元，鋼筋威致（2028）、不鏽鋼新鋼（2032）兩檔個股一度漲停，而中鋼（2002）股東會紀念品為超商50元商品卡，加上每股僅配發0.15元，市場失望賣壓出籠，股價挫低2%多，最低來到19.2元。

中東地區鋁業龍頭阿聯全球鋁業證實，阿布達比的重要生產基地，遭到伊朗攻擊產生重大損害，這讓全球鋁供應拉警報，阿聯全球鋁業產能受損一事，今（30）日倫敦金屬交易所（LME）鋁價在亞洲早盤交易中一度上漲近6%，每噸漲至3492美元，鋁的生產過程屬於高耗能且不易取代金屬，一旦生產斷鏈，短時間內難以補上，未來要觀察國際鋁價的狀況。

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中鋼日前所開出四月盤價，熱、冷軋每公噸大漲1200元，中鋼盤價連四漲，且漲幅出現加速現象，加上原油價格漲至100美元，能源、運輸成本同步攀高，墊高煉鋼成本。

大成鋼德州鋁廠擴建工程於進入全面量產階段，該廠區為熱軋鋁捲板產線，將是今年獲利噴發的核心引擎，自第一季起按計畫放量，月產能將從1.3萬噸大幅推升至3.1萬噸，自製率提升，加上受惠美國基建需求撐腰以及關稅保護，法人預期，今年每股稅後盈餘（EPS）成長到3.6元。

