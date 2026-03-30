央行認估「油價100美元」情境　通膨逼近警戒線

▲央行總裁楊金龍。（圖／記者李毓康攝）

記者陳瑩欣／台北報導

中東情勢緊繃，國際原油價格直漲，央行總裁楊金龍今（30）日在立法院業務會報上首度承認「評估油價到100美元的可能性」，同時坦言一旦這個情境成真，國內消費者物價指數年增率（CPI）將飆上1.91%，逼近認定通膨的2%警戒值。

央行3月理監事會時，已將美伊戰爭推升國際原油等大宗商品價格的因素納入，但考量政府祭出供給面平衡措施，今年台灣CPI年增率預測值僅有1.8％、低於2％警戒線；且國內外機構預測值介於1.50％至2.22％，平均1.74％。

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而在上周央行送交立法院的報告中，央行原估全年油價均價為85美元，將推升今年台灣CPI年增率約0.52個百分點，但報告中也有強調增加這麼多，就看政府祭出的平穩措施發揮多少效果。

今日記者會上，包括立委賴士葆、李坤城、賴惠員等人皆詢問楊金龍對油價的看法，楊金龍首度鬆口，內部對油價估值已做「每桶100美元」的試算，一旦此情境發生，國內CPI將來到1.91%，楊金龍強調，油價85美元是全年平均，近期則是95到115美元，推估3月底到4月中會在這區間，但若美伊戰爭能在短期內結束，油價就會下來。

楊金龍強調，央行會緊盯輸入性通膨，且如果物價持續上漲，市面上的通膨預期將形成，屆時將朝緊縮的貨幣方向走，行政院的物價穩定小組對於油價及原物料上漲的狀況，各部會持續都會關注。