余金寶遭控詐欺台玻總裁林伯實　發三點聲明澄清「強調未經手任何款項」

▲金融名人余金寶。（圖／余金寶提供）

記者高兆麟／台北報導

金融名人余金寶近日被爆涉嫌假借台玻集團（1802）總裁林伯實名義向外商借貸，並遭指控詐欺，對此余金寶今日發布聲明嚴正澄清。他指出，相關報導內容嚴重失實，並出示林伯實與外商簽署的借款契約書，強調其角色僅為「居間中介」，並未經手任何款項。

針對遭控詐欺，余金寶也提出三大重點反駁，包括合約透明、期限未到、主體不符。

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余金寶強調款項未經手，何來侵占與詐欺？ 他指出，借貸流程全程由林伯實與該外商直接對接，自己並未經手任何借貸資金，僅依法收取合法的「居間報酬」。既無資金往來，指控其「侵占」或「詐欺」顯與事實不符。

另外，根據合約紀錄，該筆借款的到期日為 2027 年 6 月 3 日。余金寶質疑，目前還款期限尚未屆滿，報導中所稱「遲遲等不到還款」或「短收」之說法，在法律邏輯上完全站不住腳。

余金寶也指出，該借款契約係由公司對公司簽署。告訴人夏某與他個人之間並無任何金錢往來。在法律上，自然人之間的詐欺指控與法人合約行為不應混為一談。

余金寶嚴厲指責相關報導違反《刑事訴訟法》第 245 條「偵查不公開」原則，在案件偵查階段便片面公開資訊。此外，報導內容未向當事人進行查證，嚴重失之平衡。余金寶表示，為捍衛自身名譽，已正式委任律師進行採證，將對不實報導保留一切法律追訴權。