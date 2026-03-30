台積電季線保衛戰！法人喊「2不宜」　建議現金彈性5成以上

▲台股示意圖。（圖／ETtoday新聞雲資料照）

記者巫彩蓮／台北報導

美國、伊朗談判拉鋸，上周五（27日）美股四大指數收黑，今（30）日台股應聲下挫，台積電（2330）一度跌至1780元，回測季線，市場悲觀看法，認為台股仍有三成修正空間，第一金投顧董事長黃詣庭指出，3月9日31529低點不宜跌破，一旦跌破恐回測3萬到29780點半年線區間，國際情勢變化牽動台股漲、跌表現，建議投資人持股水位降至5～6成，切勿「歐印」單一投資的標、開槓桿操作。

中東地緣政治緊張，國際油價布蘭特原油期每桶來到116美元，通膨壓力升高，美股沒有好臉色，台積電一度失守季線，大盤大跌逾700點，最低來到32326點，有市場分析師喊出，台股後續恐再修正三成。

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黃詣庭說，就國際股市表現來看，目前台股是有回測季線的可能性存在，而3月3月9日31529低點不宜跌破，一旦失守，指數回檔區間落在3萬到29780點半年線區間，目前全球股市表現是政治盤，可能美國總統川普，或是伊朗一句話就翻盤，並不合適採取積極入市的策略，手中要保留4～5成現金彈性水位，持股部位降至5～6成。

現階段台股表現，反映情緒面居多，而基本面並未改變，一旦質優個股出現非理性下跌，又跌到季線就是可以逢低承接買點，動盪盤勢下，不宜「歐印」單一投資標的，或開槓桿投資。

黃詣庭分析，觀察近期盤面上，大型權值股與國際股市連動，而OTC中型股表現相對穩健，股王信驊（5274）持穩在萬元大關之上，這也意味中東情勢尚未對台股基本面造成重大影響。

