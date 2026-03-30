金價大怒神　全球央行買盤撐腰、仍具中長期投資價值

▲黃金示意圖。（圖／路透）

記者巫彩蓮／台北報導

近期聯準會政策疑慮、中東局勢不確定性導致投資人急於變現，造成黃金價格大幅波動，每盎司一度跌破4500美元，富蘭克林證券投顧建議，現階段應以靜制動，雖短期內金價可能因宏觀環境變化而受影響，但在全球央行買盤持穩、多元化投資趨勢成形下，中長期下黃金、金礦股仍具備具吸引力的投資潛力。

富蘭克林黃金基金經理人史蒂芬‧蘭德(Steve Land)指出，金礦業是一個古老的產業，已有上千年的歷史，在1850年每年全球僅能開採出約200公噸黃金，隨時間發展，黃金開採技術愈來愈進步，如今甚至可用遙控炸藥引爆、遠端採礦、先進輸送機、自動駕駛卡車等技術來提高黃金開採量。

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歷史上，人類開採出的所有黃金約達21.9萬公噸，由於黃金在密度、耐久性、延展性、光澤上具有獨特性，使其廣泛應用於工業、收藏品、投資上，更被各國央行當作儲備資產。世界黃金協會統計，截至2025年底約44%黃金用於珠寶飾品，18%被央行以儲備形式保存，23%用於私部門投資，其中，市場特別關注央行買盤，自俄烏戰爭以來，全球央行已大幅提高黃金儲備，2022年至2025年共買進超過4000噸黃金，黃金佔全球央行總儲備的比重從2021年的13%上升至2025年的23%。

史蒂芬‧蘭德認為，黃金在人類歷史長河中已多次證明其價值儲藏的能力，也成了全球央行重要的儲備資產，此外，黃金與其他金融資產相關性也較低，在傳統投資組合中，增配黃金可幫助分散風險，黃金是一種替代貨幣，相較於主權貨幣，黃金供給相對較為穩定，當某國進入高通膨時期甚至惡性通膨時，黃金將發揮其貨幣屬性，成了主權貨幣的替代品

至於近期中東局勢的看法，史蒂芬‧蘭德認為，短期內局勢發展可能使通膨壓力更顯著，進而影響聯準會利率決策，按兵不動的可能性很高，甚至升息，此外，根據歷史經驗，在全球金融危機、Covid-19疫情初期，由於投資人尋求流動性，帶動美元走強，黃金、金礦股可能承壓；不過，隨市場趨穩且逐漸逆轉，黃金、金礦股隨後表現有望回穩，在中長期來看，中東局勢發展仍將支撐黃金、金礦股，戰爭相關支出可能引發通膨，而在一個日益分裂的世界中，黃金的價值可能會持續上升。