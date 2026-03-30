中東戰火拖累金價跌15%　央行楊金龍：現在不是進場好時機

▲黃金示意照。（圖／資料照）

記者陳瑩欣／綜合報導

中東情勢持續升溫，國際金價自戰爭爆發以來已下跌逾15%。央行總裁楊金龍今（30）日坦言，央行近期並未進場買金，「有評估，但現在不是好timing（時機）」，強調仍會持續評估合適進場時點。

楊金龍今日赴立法院進行業務報告，面對立委關注央行是否持續買進黃金，他表示近3個月都未進場，坦言央行確實有評估進場時機，但目前判斷仍非理想時點。他也指出，不只台灣，多數國家央行近期同樣未積極買金，整體態度偏向審慎。

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《彭博社》報導，隨著中東戰爭進入第5周，金價在逢低買盤回流下暫時止穩，早盤一度逼近每盎司4500美元，前一交易日上漲2.7%，但整體仍較戰爭爆發時下跌約15%。目前市場關注巴基斯坦、埃及與沙烏地阿拉伯展開會談，試圖尋求停火方案；同時美國持續增派軍力進入中東，伊朗支持的葉門胡塞武裝也在週末加入戰局，使局勢更加複雜。

市場分析指出，能源價格因戰爭上揚，推升通膨疑慮，可能迫使各國央行透過升息抑制物價，或出售黃金以因應美元計價負債，均對不具孳息的黃金構成壓力。金價近期走勢亦與股市同步，並與油價呈反向變動，顯示資金在不同資產間快速輪動。

另外，立委詢問外匯存底分配占比，楊金龍表示，目前我國外匯存底中最多的還是美元，部位超過65％，其次依序是歐元、人民幣，日圓、澳幣等其他外幣不多，持有水位有高有低，至於會持有人民幣是因為台商與大陸貿易往來有需求，加上前陣子人民幣利率也高，不過水位已較過去降低。楊金龍表示，央行對新台幣波動不止阻升，近期新台幣貶值很多，央行也有進場。