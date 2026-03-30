客家幣使用期限將至　客委會提醒民眾6月30日前完成兌換消費

▲苗栗客家文化館可體驗客家庄「跌三烏」傳統博奕重現。（圖／台灣客家文化館）

記者張佩芬／台北報導

為振興客庄產業並推廣客家文化，客家委員會於114年推動之「客家幣」深受民眾好評。客委會特別提醒，現行流通之客家幣使用期限將於 今年6月30日屆滿，請持有客家幣的民眾務必把握最後三個月的時間，前往全台合作店家消費抵用，逾期將自動失效。

客委會表示，客家幣自推行以來，成功帶動客庄觀光人潮，並協助在地小農及特色店家數位轉型。隨著使用期限即將於今年6月底截止，為保障消費者權益，特此發布新聞訊息，呼籲民眾儘速檢視金融機構App內的客家幣餘額，並於期限內完成兌換，讓民眾的客家幣轉化為支持客家文化的力量。

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支持在地產業，體驗客庄魅力 目前全台共有超過1800家特約商店，涵蓋客家特色餐廳、手作工坊、精品伴手禮及客庄民宿等。民眾可透過客家幣活動網站查詢住家附近或旅遊目的地的特約店家清單，計畫一場深度客庄之旅，使用客家幣購買優質的客家商品。

客委會也強調，客家幣是連結民眾與客家文化的重要媒介，每一幣的支出都是對在地職人最實質的肯定。再次提醒民眾，好康不等人，請趕在活動截止前，與家人好友一同前往客庄走走，感受最道地的客家熱情。

如對客家幣使用有任何疑問，可至客家幣官網查詢https://www.hakkacoin.com.tw/，或洽詢客家幣免付費客服專線0800-525-168(服務時段：每日09:00～18:00)。