日圓貶破160刷20個月最弱！日央喊升息　官方嗆「果斷行動」穩匯

▲日圓示意照。（圖／記者湯興漢攝）

記者陳瑩欣／綜合報導

日圓匯價持續走弱，一度貶破1美元兌160日圓關卡，寫下自2024年7月以來新低，引發日本政府與央行同步升高警戒，不僅釋出強力干預訊號，甚至不排除透過升息手段穩定匯市。

根據《彭博社》、《路透社》消息，日本最高外匯官員三村淳（Atsushi Mimura）今（30）日罕見以「果斷行動」一詞警告市場，強調若匯市投機操作持續升溫，當局可能採取強力措施，措辭較過去明顯升級，也被市場解讀為實際進場干預的前兆。

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依《彭博社》公告，日圓兌美元在今日下午1點半左右報價159.76，貶勢收斂。

三村指出，除了外匯市場外，原油期貨市場也出現投機交易升溫情況，若情勢未改善，將考慮採取進一步行動。這也是他首度使用「果斷」一詞，顯示官方態度轉趨強硬。

受到伊朗衝突升溫影響，荷姆茲海峽（Strait of Hormuz）運輸受阻，推升國際油價上漲，進一步帶動通膨預期與美元避險需求升高，日圓承壓明顯，並跌破市場高度關注的160關卡，逼近去年日本曾進場干預的區間。

在匯率與通膨雙重壓力下，日本央行態度也出現轉變。央行總裁植田和男表示，將密切關注日圓走勢對經濟與物價的影響，並強調若匯率波動影響通膨前景，不排除調整政策方向，市場解讀為替升息預作鋪陳。

植田指出，匯率變動是影響經濟與物價的重要因素，央行將審慎評估其對成長與通膨預測的衝擊，以及相關風險，並適時引導政策。

日本央行3月雖維持利率不變，但會議摘要顯示內部已討論進一步升息的可能性，部分委員認為升息步調可能比預期更快，也有聲音警告，在油價飆升與日圓貶值交互影響下，日本恐面臨停滯性通膨風險。

市場憂慮升溫也反映在資產價格上，日股承壓走低，而10年期日本公債殖利率則升至27年高點，顯示投資人對通膨與政策轉向的預期持續升高。