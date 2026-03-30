快訊／台股收跌594.43點　台積電跌40元至1780

▲台股今天下跌。（圖／ETtoday新聞雲資料照）

記者陳瑩欣／台北報導

台股今（30日）開低走低，加權指數終場大跌594.43點，以32518.16點作收，跌幅1.8％，成交量6466.24億元。

美股前一交易日全面下跌，台股上午以大跌102.91點開出，指數開低走低，盤中最高達33009.68點，最低32326.37點，終場收在32518.16點。

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盤面焦點個股收盤後表現，台積電（2330）下跌40元來到1780元，跌幅2.2％；鴻海（2317）下跌5.5元至194元；聯發科（2454）下跌75元至1510元；廣達（2382）下跌8元來到281元；長榮（2603）上漲2.5元至203.5元。

今天漲幅前5名個股為為升（2231）上漲12.5元，漲幅10％；寶隆（1906）上漲1.15元，漲幅10％；秋雨（9929）上漲1.15元，漲幅10％；立萬利（3054）上漲6.2元，漲幅9.98％；怡利電（2497）上漲4.4元，漲幅9.98％。

跌幅前5名個股則為訊芯-KY（6451）下跌36.5元，跌幅10％；巨騰-DR（9136）下跌0.98元，跌幅9.94％；世芯-KY（3661）下跌290元，跌幅9.54％；強茂（2481）下跌9.2元，跌幅9.4％；禾榮科（7799）下跌36元，跌幅9.16％。

台股漲幅最高前5名 個股 股價 漲跌 幅度 為升（2231） 137.5 ▲12.5 ▲10.0％ 寶隆（1906） 12.65 ▲1.15 ▲10.0％ 秋雨（9929） 12.65 ▲1.15 ▲10.0％ 立萬利（3054） 68.3 ▲6.2 ▲9.98％ 怡利電（2497） 48.5 ▲4.4 ▲9.98％

台股跌幅最大前5名 個股 股價 漲跌 幅度 訊芯-KY（6451） 328.5 ▼36.5 ▼10.0％ 巨騰-DR（9136） 8.88 ▼0.98 ▼9.94％ 世芯-KY（3661） 2750.0 ▼290.0 ▼9.54％ 強茂（2481） 88.7 ▼9.2 ▼9.4％ 禾榮科（7799） 357.0 ▼36.0 ▼9.16％

資料來源：證交所