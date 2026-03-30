快訊／台股收跌594.43點　台積電跌40元至1780

▲台股今天下跌。（圖／ETtoday新聞雲資料照）
記者陳瑩欣／台北報導
台股今（30日）開低走低，加權指數終場大跌594.43點，以32518.16點作收，跌幅1.8％，成交量6466.24億元。
美股前一交易日全面下跌，台股上午以大跌102.91點開出，指數開低走低，盤中最高達33009.68點，最低32326.37點，終場收在32518.16點。
盤面焦點個股收盤後表現，台積電（2330）下跌40元來到1780元，跌幅2.2％；鴻海（2317）下跌5.5元至194元；聯發科（2454）下跌75元至1510元；廣達（2382）下跌8元來到281元；長榮（2603）上漲2.5元至203.5元。
今天漲幅前5名個股為為升（2231）上漲12.5元，漲幅10％；寶隆（1906）上漲1.15元，漲幅10％；秋雨（9929）上漲1.15元，漲幅10％；立萬利（3054）上漲6.2元，漲幅9.98％；怡利電（2497）上漲4.4元，漲幅9.98％。
跌幅前5名個股則為訊芯-KY（6451）下跌36.5元，跌幅10％；巨騰-DR（9136）下跌0.98元，跌幅9.94％；世芯-KY（3661）下跌290元，跌幅9.54％；強茂（2481）下跌9.2元，跌幅9.4％；禾榮科（7799）下跌36元，跌幅9.16％。
|個股
|股價
|漲跌
|幅度
|為升（2231）
|137.5
|▲12.5
|▲10.0％
|寶隆（1906）
|12.65
|▲1.15
|▲10.0％
|秋雨（9929）
|12.65
|▲1.15
|▲10.0％
|立萬利（3054）
|68.3
|▲6.2
|▲9.98％
|怡利電（2497）
|48.5
|▲4.4
|▲9.98％
|個股
|股價
|漲跌
|幅度
|訊芯-KY（6451）
|328.5
|▼36.5
|▼10.0％
|巨騰-DR（9136）
|8.88
|▼0.98
|▼9.94％
|世芯-KY（3661）
|2750.0
|▼290.0
|▼9.54％
|強茂（2481）
|88.7
|▼9.2
|▼9.4％
|禾榮科（7799）
|357.0
|▼36.0
|▼9.16％
資料來源：證交所
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