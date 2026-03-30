年度業績近5000萬怎麼做到？永慶房屋業績冠軍親揭成功祕訣



▲永慶房屋吳政陽經紀人員2025年繳出近5000萬的業績，站上業績冠軍舞台！（圖／永慶房屋提供，下同）

財經中心／綜合報導

永慶房屋憑藉著「誠實服務」和「AI科技」雙引擎優勢，2025年表現依舊一枝獨秀，穩坐房仲第一品牌！在永慶房屋2025年度「超越顛峰業績競賽頒獎典禮」上─吳政陽經紀人員以近5000萬的業績表現勇奪年度冠軍；而深耕新店、南港的許晉誠與江瑋齡，也分別摘下該組業績桂冠。經紀人員的亮眼成果，更證明永慶房屋的品牌實力！

做房仲如倒吃甘蔗 專業和客戶會不斷累積！

作為永慶房屋的業績常勝軍，2025年縱使面對房市氣氛轉變，吳政陽依舊繳出近5000萬的業績，為自己創下第9度的業績冠軍獎盃，更創下他從業以來的次高紀錄，證明他頂尖的服務實力。他分享，永慶房屋的誠實品牌是他創造業績的致勝關鍵。

吳政陽指出，在與消費者做初次接觸時，由於永慶房屋「誠實房仲」形象深植人心，還有保障消費者的具體承諾，因此許多消費者對永慶房屋的好感度相當高，在互動的過程中只要展現自己的專業能力和細膩服務，通常就可以贏得消費者信賴，進而推進服務、邁向成功。

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針對許多人對於轉職房仲猶豫不決，吳政陽分享，做房仲是一個倒吃甘蔗的行業。房屋買賣雖涉及許多專業，但是這些知識隨著一次次實戰會越來越熟悉，服務自然就會越來越上手，若能把每次服務做到完美，業績自然不斷湧入。

吳政陽補充，正因為房仲是倒吃甘蔗的職業，前期的學習格外重要，因此永慶房屋特別針對業務新人提供完善支持制度，包括：「入職前12個月每月6萬元」收入保證、「一對一師徒制」和「360小時培訓課程」，減輕業務新人的經濟負擔、更從專業知識到實務經驗提供全方面指導，協助夥伴打好基礎，快速度過撞牆期，突破收入天花板！

▲永慶房屋許晉誠經紀人員表示永慶AI系統不只能夠提升工作效率，還能幫助他找到工作方向，業績成長更快！

AI系統助攻服務 工作有方向、業績來更快！

另外一名深耕新店的許晉誠經紀人員， 2025年每個月都有兩件以上的成交，其中更有許多高總價的產品，助他斬獲2025年永慶房屋業績冠軍榮譽。許晉誠表示自己過去曾在夜市長期擺攤。從進貨、盤點、擺攤到叫賣，幾乎沒有休息時間。然而高強度的投入，卻跟一般上班族的薪水差不多。

面對付出和收入不相符的低薪困境，讓他決心加入永慶房屋，開啟高薪機會。在他持之以恆的努力下，服務越做越上手，收入也有感提升，相較過去擺攤的年收，成長超過7倍！許晉誠分享，永慶房屋獨有的AI系統讓他做服務事半功倍。永慶房屋的AI系統，除了能夠快速幫助客戶找到理想房屋外，也能幫助他釐清工作順序，讓他能夠精準做對的事情。許晉誠表示：「永慶的AI系統就是我能做那麼多案件的最大功臣！」

月休最高10天 在永慶房屋兼顧高收入與生活

另一位在南港服務的業績冠軍江瑋齡經紀人員分享，他過去在重要的醫學機構中擔任藥品分析助理，薪水成長相當緩慢。她工作一年後，薪水從30600元升至31200元，只漲薪六百元，讓她非常衝擊。讓他決定轉換到能夠創造高收入的房仲產業。

在永慶房屋的「團隊合作」文化中，她慢慢找到工作節奏；她也從其他學長姐們的服務中學習如何與客戶溝通、確保交易過程的安全。最終江瑋齡成功找到適合自己的服務模式，不斷贏得消費者信賴，年收早已穩穩站上7位數，2025年的好表現，更讓她榮登永慶房屋的業績冠軍。

近年來升格成媽媽的江瑋齡也分享，永慶房屋除了有最高7.5萬元的底薪、業績獎金、以及每人每年最高250萬元的幸福成家基金，讓她可以用相對優渥的條件讓小孩幸福成長之外，還有「彈性工作8小時」和「月休最高10天」的制度，使她得以彈性調整工時照顧小孩，兼顧工作與生活。

永慶房屋人資部協理塗振宏表示，永慶房屋制定完整的薪獎福利制度，為夥伴打造好舞台。不管事新鮮人還是轉職者，只要努力，就有機會突破收入天花板，迎向「薪自由」的生活。展望未來，永慶房屋展店腳步不斷，持續招募更多優秀人才，歡迎有志賺取高薪、突破收入天花板的夥伴，一起加入永慶房屋的行列。

▲永慶房屋江瑋齡經紀人員分享，在團隊合作的文化中，能夠獲得許多夥伴的支援，讓她快速成長！