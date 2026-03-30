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永慶房屋為員工創造「薪自由」生活　燕冠妤兼顧追星和工作

▲▼ 永慶房市訊息,永慶必知小常識,,永慶房屋,薪自由,高薪福利,彈性工時,追星夢。（圖／永慶房屋提供）
▲永慶房屋打造薪獎福利完整的職場，幫助員工突破收入天花板，享受生活。（圖／永慶房屋提供，下同）

財經中心／綜合報導

近日永慶房屋發起「你的薪自由」社群活動，邀請永慶同仁分享加入永慶之後生活水準的提升和改變，也藉此勉勵同仁持續邁向「薪自由」生活。活動獲得永慶房屋同仁熱烈回應，匯集將近1400則永慶「薪自由」生活分享。

追著IU飛出國　燕冠妤在永慶實現追星夢
有的永慶房屋同仁表示，加入永慶後，享受美食不必猶豫：「看菜單從此不看價錢」、「買星巴克不必等買一送一」、「休假必吃大餐」；有的分享自己追逐夢想不需妥協：「演唱會直衝搖滾區」、「跟著棒球賽賽程到處跑」、「出國都能坐商務艙」；還有同仁表示，能夠回饋給親人更多東西了：「參與小孩的學校活動從不缺席」、「給家人的紅包變大包了」、「加入永慶後，兒子胖了20公斤」，內容既幽默、也充滿溫情。

其中，永慶房屋經紀人員燕冠妤對於永慶房屋的「薪自由生活」相當有共鳴。他分享，自己從大學時期就開始追星IU，他不僅在台北參加兩場IU演唱會，當2024年IU世界巡迴演唱會在南韓加開安可場的時候，更是二話不說直接飛去南韓參與。燕冠妤表示，不管是搶門票還是買周邊商品，對很多人會是個負擔。但他在永慶房屋工作後，不僅有高收入可以負擔這些費用；更有彈性的工作時間和休假，讓他可以毫無顧慮的去追星。

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▲▼ 永慶房市訊息,永慶必知小常識,,永慶房屋,薪自由,高薪福利,彈性工時,追星夢。（圖／永慶房屋提供）

▲永慶房屋燕冠妤經紀人員在永慶房屋也能實踐自己的追星夢想。

燕冠妤指出，永慶完整的薪獎福利和休假制度，讓他擁有人生的主動權。不僅有足夠的能力去完成喜歡的事情，也不用把人生綁死在工作上，生活更充實富足。「在永慶房屋，讓我有能力去實現我的追星夢想，我非常開心！」

永慶房屋打造薪獎完整的職場　助員工邁向財富自由
永慶房屋人資部協理塗振宏分享，財富自由是許多人工作的終極目標，因此永慶房屋制定完善的薪獎制度，以及幫助夥伴獲得成功的職場環境。在薪獎面向，永慶房屋推出《永慶薪自由》方案，提供業務新人「入職前12個月每月6萬元」的收入保障，讓同仁能夠專心學習，快速上手服務。

收入保障期滿後，永慶房屋的業務夥伴除了業績獎金之外，還享有4萬元起的收入保障，底薪最高可至7萬5千元。永慶房屋更額外提供每人每年最高250萬元的「幸福成家基金」，幫助同仁加速突破收入天花板。永慶房屋的經紀人員如果完成相對應的工作，還可以獲得「永者幣」，能夠兌換3C用品、小家電、禮券等等，讓同仁的付出都能獲得相對應的回饋，成就永慶人專屬的「薪自由生活」。

除了收入的提升，工作和生活、職場與家庭的平衡，也是許多人相當重視的關鍵。永慶房屋制定「彈性工作8小時」制度，在店長協調下，同仁可依生活需求選擇上午9點、10點或下午1點到班；2025年更推動「月休最高10天」福利，讓業務同仁有機會享有比一般上班族更多的休息時間。再搭配永慶獨有的AI工具，提升服務效率、工作更加彈性，翻轉傳統房仲的高工時生活，有時間去追求自己熱愛的事情。

永慶房屋相信：「有幸福的員工，才有滿意的客戶」，因此永慶房屋不斷從同仁的需求出發，制定完整人資政策，為夥伴創造財富、時間兩自由的幸福職場。展望2026年，永慶房屋朝雙北350店目標持續展店，擴大招募好人才。歡迎有意挑戰高薪的新鮮人和轉職者，加入永慶房屋的行列。

▲▼ 永慶房市訊息,永慶必知小常識,,永慶房屋,薪自由,高薪福利,彈性工時,追星夢。（圖／永慶房屋提供）

▲永慶房屋同仁分享自己的「薪自由」經驗。

關鍵字： 永慶房市訊息永慶必知小常識永慶房屋薪自由高薪福利彈性工時追星夢

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