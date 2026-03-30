永慶房屋為員工創造「薪自由」生活　燕冠妤兼顧追星和工作



▲永慶房屋打造薪獎福利完整的職場，幫助員工突破收入天花板，享受生活。（圖／永慶房屋提供，下同）

財經中心／綜合報導

近日永慶房屋發起「你的薪自由」社群活動，邀請永慶同仁分享加入永慶之後生活水準的提升和改變，也藉此勉勵同仁持續邁向「薪自由」生活。活動獲得永慶房屋同仁熱烈回應，匯集將近1400則永慶「薪自由」生活分享。

追著IU飛出國 燕冠妤在永慶實現追星夢

有的永慶房屋同仁表示，加入永慶後，享受美食不必猶豫：「看菜單從此不看價錢」、「買星巴克不必等買一送一」、「休假必吃大餐」；有的分享自己追逐夢想不需妥協：「演唱會直衝搖滾區」、「跟著棒球賽賽程到處跑」、「出國都能坐商務艙」；還有同仁表示，能夠回饋給親人更多東西了：「參與小孩的學校活動從不缺席」、「給家人的紅包變大包了」、「加入永慶後，兒子胖了20公斤」，內容既幽默、也充滿溫情。

其中，永慶房屋經紀人員燕冠妤對於永慶房屋的「薪自由生活」相當有共鳴。他分享，自己從大學時期就開始追星IU，他不僅在台北參加兩場IU演唱會，當2024年IU世界巡迴演唱會在南韓加開安可場的時候，更是二話不說直接飛去南韓參與。燕冠妤表示，不管是搶門票還是買周邊商品，對很多人會是個負擔。但他在永慶房屋工作後，不僅有高收入可以負擔這些費用；更有彈性的工作時間和休假，讓他可以毫無顧慮的去追星。

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▲永慶房屋燕冠妤經紀人員在永慶房屋也能實踐自己的追星夢想。

燕冠妤指出，永慶完整的薪獎福利和休假制度，讓他擁有人生的主動權。不僅有足夠的能力去完成喜歡的事情，也不用把人生綁死在工作上，生活更充實富足。「在永慶房屋，讓我有能力去實現我的追星夢想，我非常開心！」

永慶房屋打造薪獎完整的職場 助員工邁向財富自由

永慶房屋人資部協理塗振宏分享，財富自由是許多人工作的終極目標，因此永慶房屋制定完善的薪獎制度，以及幫助夥伴獲得成功的職場環境。在薪獎面向，永慶房屋推出《永慶薪自由》方案，提供業務新人「入職前12個月每月6萬元」的收入保障，讓同仁能夠專心學習，快速上手服務。

收入保障期滿後，永慶房屋的業務夥伴除了業績獎金之外，還享有4萬元起的收入保障，底薪最高可至7萬5千元。永慶房屋更額外提供每人每年最高250萬元的「幸福成家基金」，幫助同仁加速突破收入天花板。永慶房屋的經紀人員如果完成相對應的工作，還可以獲得「永者幣」，能夠兌換3C用品、小家電、禮券等等，讓同仁的付出都能獲得相對應的回饋，成就永慶人專屬的「薪自由生活」。

除了收入的提升，工作和生活、職場與家庭的平衡，也是許多人相當重視的關鍵。永慶房屋制定「彈性工作8小時」制度，在店長協調下，同仁可依生活需求選擇上午9點、10點或下午1點到班；2025年更推動「月休最高10天」福利，讓業務同仁有機會享有比一般上班族更多的休息時間。再搭配永慶獨有的AI工具，提升服務效率、工作更加彈性，翻轉傳統房仲的高工時生活，有時間去追求自己熱愛的事情。

永慶房屋相信：「有幸福的員工，才有滿意的客戶」，因此永慶房屋不斷從同仁的需求出發，制定完整人資政策，為夥伴創造財富、時間兩自由的幸福職場。展望2026年，永慶房屋朝雙北350店目標持續展店，擴大招募好人才。歡迎有意挑戰高薪的新鮮人和轉職者，加入永慶房屋的行列。

▲永慶房屋同仁分享自己的「薪自由」經驗。