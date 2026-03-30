紀念品引爆失望性賣壓　中鋼午盤後湧逾15筆「氣死」賣單

▲中鋼總部大樓 。（圖／記者許宥孺攝）

記者陳瑩欣／台北報導

長期獲市場封為「股東會紀念品代表公司」的中鋼（2002）因營運遭遇逆風，今年股東會紀念品破例送出「統一超商50元商品卡」，大出市場預料，引爆投資人失望性賣壓，今（30）日收盤前半小時湧出逾15筆「74」（諧音氣死）賣單，全日成交量65210張，終場以下跌2.3%、每股19.15元作收。

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▲中鋼午盤後多筆「74」賣單湧入。（圖／記者陳瑩欣翻攝元大證券看盤軟體）

中鋼今日開盤1分鐘就出現「74」單，上午盤陸陸續續浮現，但午盤過後「74」、「74」的交易單不斷浮現，半小時內出現15筆同款交易單，市場熱議投資人洩憤式倒貨出籠。

中鋼盤後公告最新業績，2月營收245.21億元，月減5.75%，年減12.93%；合併稅前淨損4.87億元；累計前2月營收505.4億元，與去年同一時間比衰退6.18%，累計前2月稅前虧損5.72億元。

而在鋼品銷售成績上，中鋼指出，2月鋼品銷售量為579,771公噸；累計前2月鋼品銷售量為117萬1853公噸。

中鋼指出，業績衰退主因為鋼鐵業銷售單價及單位毛利減少，致營業收入減少及營業損失增加；另礦業投資獲配股利減少，致業外收(支)不利。

展望後市，中鋼認為，歐美日等主要經濟體製造業恢復擴張態勢，企業投資與消費動能持續回溫，中國大陸兩會決議擴大財政支出並強化內需；國內在人工智能科技應用與出口表現強勁，傳統產業外銷接單亦見回溫；中國大陸推動碳排放總量和強度雙控制度，同時管控高耗能、高排放項目，加快淘汰落後產能，一~二月份粗鋼產量同比減少約 3.6%，供應面轉趨緊俏下，亦對鋼市帶來正面消息。

美、歐地區在此前鋼價已先行，今年累積漲幅達60~80美元，寶鋼一月迄今漲幅亦達400人民幣(約58美元)，國際鋼價漲勢持續走強；惟中東戰火造成國際原油價格驟漲，海運費與能源成本上揚推高大宗商品價格，煉鋼成本持續攀高，後續鋼廠營運變化仍須審慎應對，整體表現呈現穩中求進態勢。