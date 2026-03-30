億級房仲！永慶不動產王春玲深耕高雄20年　帶領加盟店年年業績破億

▲由王春玲帶領的永慶不動產高雄瑞龍鳳甲加盟店，業績年年破億，6年來已累計11億元業績！（圖／永慶房產集團提供）

財經中心／綜合報導

永慶不動產高雄瑞隆鳳甲加盟店自2020年2月成立以來，業績年年突破億元門檻，6年累計業績已超過11億元！即便2025年房市交易量下滑，仍繳出1.2億元業績，其中聯賣貢獻近5,000萬元業績，店東王春玲表示，帶店的核心不只是衝業績，而是作為「團隊最強的後盾」，讓夥伴在景氣好壞之間都能保持穩定運作。

王春玲在高雄房仲業打拼已有20多年，回憶當年踏入產業的契機，她坦言是在生活最困頓、沒有退路的時候，帶著孩子進入這一行，後來從代銷轉任房仲業務，再以不到5年時間創業開店，她幾乎把所有時間都投入在工作中。

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「這20多年來，我幾乎每天都是第一個到公司。」王春玲說，她每天早上都會先在團隊群組精神喊話，出門拜訪客戶或陪同夥伴洽談時，也會拍照分享，讓同仁知道店東始終在第一線，「帶店最重要的是以身作則，如果店東只是坐在辦公室指揮，團隊士氣很容易掉下來。」

▲2025年王春玲旗下4店光是聯賣業績就超過1億，用數字來證明聯賣制度是成功的墊腳石。

共享聯賣不藏私 成就億級加盟店

目前王春玲在高雄共經營4家加盟店，2025年4店聯賣業績合計突破1億元。她相當認同永慶加盟體系共享、合作的文化，「聯賣不只是制度，更是一種長期累積的信任關係。你怎麼對別人，別人就怎麼對你。」她從創業初期便要求所有物件全面上架，不藏案、不刻意保留客戶，並鼓勵同仁以友善態度與其他門市合作，長期下來，許多店家在需要聯賣時也會優先想到她的團隊。而從她的績效數字也證明，聯賣制度能穩定貢獻業績，是成功的墊腳石。

除了績效，王春玲也十分重視交易安全。她強調，門市所有交易皆落實履約保證制度，並嚴格要求資訊透明，不做AB約、不使用假合約，「白天賺錢，晚上一定要睡得安心。」對於任何可能存在風險的交易，她寧可放棄佣金，也不願冒險。多年來，門市幾乎沒有重大交易糾紛。

▲王春玲以身作則，不論是拜訪客戶或簽約都親力親為，和夥伴一起在第一線衝刺。

市況反轉先說實話 激發夥伴帶出行動力

面對房市景氣波動，王春玲選擇和夥伴「直球對決」，當市場開始轉變時，她不用鼓勵口號安撫團隊，而是直接告訴夥伴市場可能下滑，成交量可能減少。她坦言，這樣的說法雖然會迅速帶來壓力，但反而能激發團隊更積極行動。結果證明，她不但穩住團隊士氣，也讓加盟店在景氣下滑時仍能維持不錯的成績。

此外，她也提早調整產品策略，不再只集中住宅市場，而是鼓勵資深夥伴拓展廠辦、土地等產品，並持續經營租賃市場。她認為，多元產品線能讓不同資歷的業務都有發揮空間，也能在市場變化時保持穩定成交量。

▲面對景氣波動，王春玲調整策略，讓夥伴多元經營不同產品，穩住成交量。

投入經管會為區域貢獻 盼產業形成善的循環

近年王春玲也投入永慶不動產高雄店東經管會，協助推動高雄永慶四品牌的發展。雖然經營門市工作繁忙，她仍願意投入時間為區域貢獻一己之力。她表示，希望透過自身經驗讓更多店家理解合作的重要性，讓市場形成正向的「善意循環」。在她看來，房仲產業的競爭固然激烈，但唯有建立互信與合作，整體環境才能長久發展。

對於未來展店計畫，王春玲則保持審慎態度。她表示，目前最重要的是把現有門市經營穩定，若市場出現合適機會，也會持續拓展，「在永慶加盟體系下展店，只要方向對、團隊到位，環境有永慶加盟四品牌共好、網路系統及教育資源有總部支撐，就能走得更長更遠。」