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億級房仲！永慶不動產王春玲深耕高雄20年　帶領加盟店年年業績破億

▲▼ 永慶房市訊息,永慶安心買賣屋,永慶不動產,王春玲,高雄,房市,聯賣,制度,房仲。圖／永慶房產集團提供）

▲由王春玲帶領的永慶不動產高雄瑞龍鳳甲加盟店，業績年年破億，6年來已累計11億元業績！（圖／永慶房產集團提供）

財經中心／綜合報導

永慶不動產高雄瑞隆鳳甲加盟店自2020年2月成立以來，業績年年突破億元門檻，6年累計業績已超過11億元！即便2025年房市交易量下滑，仍繳出1.2億元業績，其中聯賣貢獻近5,000萬元業績，店東王春玲表示，帶店的核心不只是衝業績，而是作為「團隊最強的後盾」，讓夥伴在景氣好壞之間都能保持穩定運作。

王春玲在高雄房仲業打拼已有20多年，回憶當年踏入產業的契機，她坦言是在生活最困頓、沒有退路的時候，帶著孩子進入這一行，後來從代銷轉任房仲業務，再以不到5年時間創業開店，她幾乎把所有時間都投入在工作中。

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「這20多年來，我幾乎每天都是第一個到公司。」王春玲說，她每天早上都會先在團隊群組精神喊話，出門拜訪客戶或陪同夥伴洽談時，也會拍照分享，讓同仁知道店東始終在第一線，「帶店最重要的是以身作則，如果店東只是坐在辦公室指揮，團隊士氣很容易掉下來。」

▲▼ 永慶房市訊息,永慶安心買賣屋,永慶不動產,王春玲,高雄,房市,聯賣,制度,房仲。圖／永慶房產集團提供）

▲2025年王春玲旗下4店光是聯賣業績就超過1億，用數字來證明聯賣制度是成功的墊腳石。

共享聯賣不藏私　成就億級加盟店
目前王春玲在高雄共經營4家加盟店，2025年4店聯賣業績合計突破1億元。她相當認同永慶加盟體系共享、合作的文化，「聯賣不只是制度，更是一種長期累積的信任關係。你怎麼對別人，別人就怎麼對你。」她從創業初期便要求所有物件全面上架，不藏案、不刻意保留客戶，並鼓勵同仁以友善態度與其他門市合作，長期下來，許多店家在需要聯賣時也會優先想到她的團隊。而從她的績效數字也證明，聯賣制度能穩定貢獻業績，是成功的墊腳石。

除了績效，王春玲也十分重視交易安全。她強調，門市所有交易皆落實履約保證制度，並嚴格要求資訊透明，不做AB約、不使用假合約，「白天賺錢，晚上一定要睡得安心。」對於任何可能存在風險的交易，她寧可放棄佣金，也不願冒險。多年來，門市幾乎沒有重大交易糾紛。

▲▼ 永慶房市訊息,永慶安心買賣屋,永慶不動產,王春玲,高雄,房市,聯賣,制度,房仲。圖／永慶房產集團提供）

▲王春玲以身作則，不論是拜訪客戶或簽約都親力親為，和夥伴一起在第一線衝刺。

市況反轉先說實話　激發夥伴帶出行動力
面對房市景氣波動，王春玲選擇和夥伴「直球對決」，當市場開始轉變時，她不用鼓勵口號安撫團隊，而是直接告訴夥伴市場可能下滑，成交量可能減少。她坦言，這樣的說法雖然會迅速帶來壓力，但反而能激發團隊更積極行動。結果證明，她不但穩住團隊士氣，也讓加盟店在景氣下滑時仍能維持不錯的成績。

此外，她也提早調整產品策略，不再只集中住宅市場，而是鼓勵資深夥伴拓展廠辦、土地等產品，並持續經營租賃市場。她認為，多元產品線能讓不同資歷的業務都有發揮空間，也能在市場變化時保持穩定成交量。

▲▼ 永慶房市訊息,永慶安心買賣屋,永慶不動產,王春玲,高雄,房市,聯賣,制度,房仲。圖／永慶房產集團提供）

▲面對景氣波動，王春玲調整策略，讓夥伴多元經營不同產品，穩住成交量。

投入經管會為區域貢獻　盼產業形成善的循環
近年王春玲也投入永慶不動產高雄店東經管會，協助推動高雄永慶四品牌的發展。雖然經營門市工作繁忙，她仍願意投入時間為區域貢獻一己之力。她表示，希望透過自身經驗讓更多店家理解合作的重要性，讓市場形成正向的「善意循環」。在她看來，房仲產業的競爭固然激烈，但唯有建立互信與合作，整體環境才能長久發展。

對於未來展店計畫，王春玲則保持審慎態度。她表示，目前最重要的是把現有門市經營穩定，若市場出現合適機會，也會持續拓展，「在永慶加盟體系下展店，只要方向對、團隊到位，環境有永慶加盟四品牌共好、網路系統及教育資源有總部支撐，就能走得更長更遠。」

關鍵字： 永慶房市訊息永慶安心買賣屋永慶不動產王春玲高雄房市聯賣制度房仲

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