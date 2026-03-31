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誠實房仲事蹟+1！永慶房屋服務「五必問」減交易風險　曝安全買賣關鍵

▲▼ 永慶房市訊息,永慶安心買賣屋,房產,詐騙,投資風險,永慶房屋,防詐技巧,交易安全。（圖／永慶房屋提供）
▲永慶房屋經紀人員在服務中察覺客戶可能遭詐騙，主動協助客戶報案，避免財務損失再擴大。（圖／永慶房屋提供，下同）

財經中心／綜合報導

詐騙手法越來越專業，一時不察就可能落入圈套，由於永慶房屋近年來積極推動預防房產詐騙公益講座，提升員工的防詐意識與專業，更是反詐騙的重要防線！日前新北市一名婦人，不幸遇上投資詐騙，受迫於詐騙話術，不僅手邊現金被騙光，為了籌錢差點把名下的房產也賠進去。永慶房屋經紀人員在服務中即時察覺異常，不僅協助婦人向警方報案，順利守下屋主僅有資產，後續更協助警方釣魚逮到車手。

屋主說詞反覆不清　永慶業務機智識詐
永慶房屋業務經理李子豪表示，一開始客戶委託售屋都沒有異常，在團隊合作銷售之下，很快幫房子找到適合的買方。不過屋主在過程中說詞反覆，曾說家人反對售屋、想取消售屋，隨後又改口急需現金、追問售屋進度，當他進一步關心突然急售的原因時，屋主卻表示不方便說明，只說要用於投資獲利的稅金，且語氣十分焦急，坦言若無法盡快透過賣房取得現金，她要再去籌錢。

李子豪擔心屋主可能遭詐騙，他向屋主提出，將與店長當面說明銷售規劃，以保障買賣雙方權益與交易安全，屋主才坦言投資管道與急需錢繳付獲利稅金的詳細情況。永慶房屋直營店長史宗岳也發現有同樣詐騙手法的新聞報導，才讓屋主意識到可能真的遇到詐騙，決定向警局報案，此時屋主累積被詐騙金額已高達1300萬元。

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李子豪的誠實與細心服務獲得客戶信任
一般而言，當受害者已投入大量金錢後，要說服他們承認被詐騙並不容易，李子豪因細心留意服務中的異常訊號，主動關懷客戶的處境，是獲得客戶信賴且成功說服報案的關鍵；他也持續關心屋主心情，同時協助整理財務情形，屋主也決定維持售屋計畫，以趕緊填補其他借貸缺口。

若想安全完成中古屋房產交易，李子豪建議，務必委託誠實有信譽、大型連鎖房仲業者，通常會有較完整的消費者權益保障，且查詢內政部實價登錄買賣行情，或貨比三家仲介，以獲取更完整的房價資訊，避免買貴或賣便宜的財產損失。

▲▼ 永慶房市訊息,永慶安心買賣屋,房產,詐騙,投資風險,永慶房屋,防詐技巧,交易安全。（圖／永慶房屋提供）

▲若想安全完成中古屋房產交易，李子豪建議，務必委託誠實有信譽、大型連鎖房仲業者。

永慶房屋服務「五必問」降低交易風險
詐騙集團盯上高價的房地產，透過引導受害人將房地產抵押借貸，短時間內快速詐騙鉅款到手，受害人不只被騙走錢財，若無力償還債務，連房子都可能被法拍抵債。

永慶房屋為了客戶在房產買賣的交易安全與權益保護，都會教育人員在服務前就要先完成「五必問」，例如客戶的購售屋需求、了解客戶的基本資料等，一方面讓服務更切合客戶需要，另一方面則能察覺過程中的異常。最後，由於房產交易從簽約到交屋較長，建議簽訂「價金履約保證」由第三方銀行保管買賣價金，讓房屋產權、買房款項都更安全。

關鍵字： 永慶房市訊息永慶安心買賣屋房產詐騙投資風險永慶房屋防詐技巧交易安全

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