誠實房仲事蹟+1！永慶房屋服務「五必問」減交易風險　曝安全買賣關鍵



▲永慶房屋經紀人員在服務中察覺客戶可能遭詐騙，主動協助客戶報案，避免財務損失再擴大。（圖／永慶房屋提供，下同）

財經中心／綜合報導

詐騙手法越來越專業，一時不察就可能落入圈套，由於永慶房屋近年來積極推動預防房產詐騙公益講座，提升員工的防詐意識與專業，更是反詐騙的重要防線！日前新北市一名婦人，不幸遇上投資詐騙，受迫於詐騙話術，不僅手邊現金被騙光，為了籌錢差點把名下的房產也賠進去。永慶房屋經紀人員在服務中即時察覺異常，不僅協助婦人向警方報案，順利守下屋主僅有資產，後續更協助警方釣魚逮到車手。

屋主說詞反覆不清 永慶業務機智識詐

永慶房屋業務經理李子豪表示，一開始客戶委託售屋都沒有異常，在團隊合作銷售之下，很快幫房子找到適合的買方。不過屋主在過程中說詞反覆，曾說家人反對售屋、想取消售屋，隨後又改口急需現金、追問售屋進度，當他進一步關心突然急售的原因時，屋主卻表示不方便說明，只說要用於投資獲利的稅金，且語氣十分焦急，坦言若無法盡快透過賣房取得現金，她要再去籌錢。

李子豪擔心屋主可能遭詐騙，他向屋主提出，將與店長當面說明銷售規劃，以保障買賣雙方權益與交易安全，屋主才坦言投資管道與急需錢繳付獲利稅金的詳細情況。永慶房屋直營店長史宗岳也發現有同樣詐騙手法的新聞報導，才讓屋主意識到可能真的遇到詐騙，決定向警局報案，此時屋主累積被詐騙金額已高達1300萬元。

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李子豪的誠實與細心服務獲得客戶信任

一般而言，當受害者已投入大量金錢後，要說服他們承認被詐騙並不容易，李子豪因細心留意服務中的異常訊號，主動關懷客戶的處境，是獲得客戶信賴且成功說服報案的關鍵；他也持續關心屋主心情，同時協助整理財務情形，屋主也決定維持售屋計畫，以趕緊填補其他借貸缺口。

若想安全完成中古屋房產交易，李子豪建議，務必委託誠實有信譽、大型連鎖房仲業者，通常會有較完整的消費者權益保障，且查詢內政部實價登錄買賣行情，或貨比三家仲介，以獲取更完整的房價資訊，避免買貴或賣便宜的財產損失。

▲若想安全完成中古屋房產交易，李子豪建議，務必委託誠實有信譽、大型連鎖房仲業者。

永慶房屋服務「五必問」降低交易風險

詐騙集團盯上高價的房地產，透過引導受害人將房地產抵押借貸，短時間內快速詐騙鉅款到手，受害人不只被騙走錢財，若無力償還債務，連房子都可能被法拍抵債。

永慶房屋為了客戶在房產買賣的交易安全與權益保護，都會教育人員在服務前就要先完成「五必問」，例如客戶的購售屋需求、了解客戶的基本資料等，一方面讓服務更切合客戶需要，另一方面則能察覺過程中的異常。最後，由於房產交易從簽約到交屋較長，建議簽訂「價金履約保證」由第三方銀行保管買賣價金，讓房屋產權、買房款項都更安全。