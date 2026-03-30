歐盟小包裹7月起取消150歐元關稅豁免　估影響明顯小於美國

▲歐盟小包裹取消關稅豁免估計影響明顯小於美國市場。（圖／取自遠雄港官網）

記者張佩芬／綜合報導



本月25日歐盟理事會正式批准小包裹進口關稅新規，取消價值低於150歐元小包裹關稅豁免，今年7月1日至明年7月1日為過渡期，按商品所屬海關稅則子目分類，每類徵收3歐元臨時統一關稅，過渡期結束後，取消臨時關稅，恢復按常規關稅制度對所有入境小包裹徵稅。

對此國內航空貨運承攬業者指出，美國原豁免金額是800美元，是歐盟的五倍價，對歐盟市場衝擊明顯小於美國。另美國取消關稅豁免後，原快速清關也取消，而改為按一般商品清關，要多花約3天時間，歐盟如何處理還要觀察了解。

目前美國跨境電商貨很多貨改走海運，跨境電商業者也改在美國設倉儲預先運送商品至美國，基本上增加的成本都是由消費者買單。歐盟此次調整覆蓋跨境電商直郵、小件外貿散貨等多類業務，影響貨代、跨境電商賣家及小包專線服務商。

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業界粗估，過渡期內小包裹物流成本將上升15%-25%，高客單價小件利潤空間被大幅壓縮; 這項新規將使合規申報、稅費透明化，國家稅務總局的灰色清關通道也將徹底關閉。



大陸的物流巴巴航運網站提出行業建議：

一、貨代企業需立即梳理歐洲小包專線產品，調整報價體系，明確3歐元臨時關稅的承擔主體(賣家/物流方)，避免利潤縮水、

二、跨境電商賣家優先佈局海外倉，通過批量海運+本地派送降低單票稅費成本，同步優化 SKU結構，減少低客單價小件直郵佔比。

三、物流服務商需升級清關系統，對接歐盟海關數據中心介面，確保小包裹申報資訊精準合規，規避退運風險。