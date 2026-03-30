需求轉弱、供給壓力加劇　今年全球筆電出貨量下修至年減14.8%

▲筆電。（圖／pixabay）

記者高兆麟／台北報導

根據TrendForce最新筆電產業調查，近期全球筆電出貨量進一步明顯轉弱的跡象浮現，TrendForce在預期終端消費動能惡化、供應鏈成本持續墊高的雙重影響下，正式更新2026全年筆電出貨預測，從年減9.2%下修至年減14.8%，以反映產業進入更深層的調整階段。

從需求面來看，消費性市場復甦動能不如預期。需求疲弱除了因總體環境不佳，價格因素亦削弱購買意願。隨著關鍵零組件價格持續上升，筆電品牌為維持既有毛利結構，將逐步反映成本至終端售價，也預期未來數季可能出現第二次、甚至多次價格調漲。售價上行趨勢延續，消費者購買決策轉趨保守，觀望情緒升溫，將進一步壓抑實際出貨動能。

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供給端也同步承壓。除了記憶體供應緊縮推升整體成本，CPU報價調整與供貨節奏變動，皆導致整機成本結構明顯劣化。對筆電品牌而言，在維持既有利潤水準的前提下，已難以避免上調終端價格，但此舉亦將同步抑制消費者購買意願，形成需求與價格的負向循環。

此外，AI運算需求快速擴張，正在重塑半導體資源分配。先進製程與封裝產能優先供應高效能運算產品，因此排擠部分主流與入門級處理器。這種結構性轉移不僅影響成本，也降低供應穩定度，擴大品牌在產品規劃與出貨節奏的不確定性。

2026年全球筆電市場面臨結構性壓力升高，品牌間的分化趨勢將更加明顯。前幾大品牌憑藉規模優勢與長期供應鏈合作關係，仍可在資源取得與成本控管上維持相對穩定。Apple近期甚至推出低價新機MacBook Neo，關鍵包括其自研Apple Silicon晶片以降低對外部CPU供應商的依賴，增添產能配置與成本議價彈性，以及Apple產品規格高度標準化、開案數量精簡，且記憶體容量與模組配置集中，有利於放大採購量體與長約議價。TrendForce考量Apple具備產品價格帶向下延伸、定價策略主動出擊，以及供應鏈掌控度高於同業等優勢，預估其2026年筆電出貨量將逆勢年增7.7%。

相較之下，中小型品牌面臨的壓力顯著升高，不僅採購成本缺乏議價空間，更容易受到缺料與交期波動影響，進而衝擊出貨表現。

整體而言，當前全球筆電產業正同時面對需求疲弱、成本上升與供應重組等三大挑戰。TrendForce認為，在價格壓力尚未有效緩解、終端需求缺乏明確回升動能的情況下，2026年全球筆電市場將持續承壓，不排除短期內出貨量仍有進一步下調的可能。