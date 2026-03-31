即時回饋與數據分析並行　永慶房屋仲介贏得客戶五星好評



▲秉持「數據分析、透明回報」理念，永慶房屋陳彥賓經紀人員贏得客戶五星好評。（圖／永慶房產集團提供，下同）

財經中心／綜合報導

長期深耕新店捷運站與裕隆城周邊生活圈的永慶房屋新店七張直營店經紀人員陳彥賓，憑藉細心專業與即時透明的服務，近年來累積不少網路五星好評。近期，一名屋主分享自身售屋經驗，指出在市場氛圍偏保守之際，原先對稅務與交易安全有所顧慮，但在陳彥賓專業協助下，最終順利覓得合適買方並完成交易。

據了解，該名屋主早在三年前即與陳彥賓建立服務關係。當時因首次購屋，對於看屋流程、貸款申請與交易細節均不熟悉，在陳彥賓逐一說明並提供市場分析建議後，順利完成購屋。去年中，因工作與生活規劃調整，屋主搬遷至台中，決定出售原有房產，並再次委託其協助處理。

然而，當時市場正逢信用管制政策影響，交易環境趨於審慎。為降低後續貸款與交屋風險，陳彥賓在銷售初期即加強買方資格篩選，事先確認貸款條件與財務能力，以確保交易順利推進。同時，在銷售過程中持續彙整看屋回饋，並協助優化物件網路呈現內容與照片，提升市場吸引力。

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最終該物件順利成交，屋主也在網路評價中表示，從委託到成交過程中，均能即時掌握市場動態與銷售進度，「整體過程感受到尊重、熱情與專業」，對此次售屋經驗給予高度肯定。

除售屋服務外，陳彥賓在交易協調上的表現亦獲買方認同。另一名購屋客戶指出，過去購買寶元路房屋期間，因銀行撥款延遲，加上期間遭遇地震與颱風導致房屋出現漏水問題，使交屋一度陷入僵局。在多重變數下，陳彥賓持續協助雙方釐清修繕責任、安排現場查看，並同步協調銀行與交屋流程，歷經數月後最終順利完成交屋。

對於服務理念，陳彥賓表示，房屋買賣多屬人生重大財務決策，經紀人員除促成交易外，更重要的是在各階段提供穩定且可被信任的資訊。他亦用永慶房屋在通訊軟體推出的AI科技工具「i特助」，即時整理市場動態與看屋狀況回饋給客戶，使客戶能清楚掌握銷售進度。長期累積之下，不少客戶於後續購售屋或親友轉介時，仍持續指名委託，形成穩定口碑。

▲透過「i特助」即時回報，陳彥賓經紀人員(圖右)協助客戶掌握市場動態，協助做出合適決策。