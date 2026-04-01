買房選這裡！北北基桃人口成長行政區出爐　買房優勢一次看





▲永慶房屋經營YouTube頻道，帶民眾深入解析房市趨勢。（影／取自YouTube，如有刪除請見諒）

▲永慶房屋YouTube頻道每周為消費者追蹤房市趨勢與房價數據。（圖／永慶房屋提供，下同）

財經中心／綜合報導

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人潮就是錢潮，人口正成長的區域，往往房市表現也更穩定。永慶房屋YouTube頻道統計北北基桃「人口比例成長最多的三個行政區」，分別是新北淡水、桃園龜山與觀音，這幾區不僅具備交通建設與生活機能逐步到位的優勢，房價仍維持相對親民水位，吸引首購與置產族目光。

排名第一的是新北市淡水區，人口數年增率達3.6%，專家分析，淡海新市鎮經過多年發展，交通有捷運、有輕軌，淡江大橋也即將要完工通車了，加上3字頭的親民房價，都是吸引人口移入的拉力。

靠房市議題與產業發展帶動人口成長的，則有桃園市的龜山區、觀音區。龜山的人口數年增率有2.4%，不只有機場捷運A7站，重劃區議題也很熱，大量新屋供給，加上華亞科技園區、龜山工業區帶動就業機會；觀音則是人口年增率有2.2%，區域內有觀音工業區、草漯重劃區、大園客運園區以及的航空城等多樣房市議題，且2025年購屋平均單價只要20萬，平均不用600萬元就能入手。（若想看完整榜單與專業分析，可點擊影片連結看完整版：https://youtube.com/shorts/8sUfqKHXdE0）

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