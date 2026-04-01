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買房選這裡！北北基桃人口成長行政區出爐　買房優勢一次看


▲永慶房屋經營YouTube頻道，帶民眾深入解析房市趨勢。（影／取自YouTube，如有刪除請見諒）

▲▼ 永慶房市訊息,永慶安心買賣屋,人口成長,房市趨勢,北北基桃,永慶房屋,購屋指南。（圖／永慶房屋提供） 

▲永慶房屋YouTube頻道每周為消費者追蹤房市趨勢與房價數據。（圖／永慶房屋提供，下同）

財經中心／綜合報導

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人潮就是錢潮，人口正成長的區域，往往房市表現也更穩定。永慶房屋YouTube頻道統計北北基桃「人口比例成長最多的三個行政區」，分別是新北淡水、桃園龜山與觀音，這幾區不僅具備交通建設與生活機能逐步到位的優勢，房價仍維持相對親民水位，吸引首購與置產族目光。

排名第一的是新北市淡水區，人口數年增率達3.6%，專家分析，淡海新市鎮經過多年發展，交通有捷運、有輕軌，淡江大橋也即將要完工通車了，加上3字頭的親民房價，都是吸引人口移入的拉力。

靠房市議題與產業發展帶動人口成長的，則有桃園市的龜山區、觀音區。龜山的人口數年增率有2.4%，不只有機場捷運A7站，重劃區議題也很熱，大量新屋供給，加上華亞科技園區、龜山工業區帶動就業機會；觀音則是人口年增率有2.2%，區域內有觀音工業區、草漯重劃區、大園客運園區以及的航空城等多樣房市議題，且2025年購屋平均單價只要20萬，平均不用600萬元就能入手。（若想看完整榜單與專業分析，可點擊影片連結看完整版：https://youtube.com/shorts/8sUfqKHXdE0

買房賣房看不準？房價走勢搞不懂？就看《房產趨勢聽永慶》帶民眾深入解析房市趨勢！詳情請參考：https://www.youtube.com/watch?v=Nejw06DiIR8&list=PLdCL33J23M_2frf4Fd6T5zIF8MwVkkXoD

關鍵字： 永慶房市訊息永慶安心買賣屋人口成長房市趨勢北北基桃永慶房屋購屋指南

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