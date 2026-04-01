永慶房屋四大AI創新服務　打造沉浸式線上賞屋體驗



▲永慶房屋打造四大AI創新服務，提供消費者沉浸式的線上賞屋體驗。（圖／永慶房屋提供，下同）

財經中心／綜合報導

隨著AI時代的來臨，科技房仲永慶房屋大量運用AI技術至線上賞屋流程裡，推出四大AI創新服務：「永慶AI特助」、「AI清空」、「AI煥裝」和「AI導覽」，打造出沉浸式的線上賞屋體驗，改寫傳統的線上賞屋模式，讓消費者的找房過程更輕鬆、更有效率！

發問就能找房 「永慶AI特助」獲大獎肯定

永慶房屋業管部協理陳賜傑表示，面對傳統以「關鍵字搜尋」與「下拉式選單」為主的線上找房模式，往往容易限制消費者對房屋需求的表達方式，進而侷限可被篩選出的房源選項。為突破這樣的使用框架，永慶房屋顛覆既有搜尋邏輯，運用生成式 AI 技術，推出全新「永慶AI特助」。

透過「永慶AI特助」，消費者不再需要依照制式條件逐一勾選，只需以自然語言描述需求，例如生活機能、通勤距離、預算或居住偏好等，系統即可精準理解語意，並自動整理與篩選關鍵條件，進一步推薦最符合消費者需求的房屋。翻轉傳統找房模式的「永慶AI特助」更贏得了2025年的數位奇點獎和LINE Biz-Solutions Awards金獎，永慶房屋科技房仲的美名實至名歸！

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運用AI科技 打造沉浸式線上賞屋體驗

除了「永慶AI特助」引領的「問房」風潮之外，永慶房屋也運用生成式AI技術，大幅提升消費者線上賞屋的體驗。例如永慶房屋最新推出的「AI清空」服務，面對雜物較多的中古屋照片，只需要一鍵就能夠清除屋內雜物，讓買方能更清楚看見房屋格局與感受屋內空間，也讓屋主省下整理屋內雜物的時間，更快完成拍照與銷售曝光。

倘若消費者想要了解房屋未來入住後的可能模樣，永慶房屋也推出「AI煥裝」服務，透過生成式AI，能夠根據房屋照片的格局，自動渲染出空間裝潢後的模樣，幫助消費者提前想像未來的家。陳賜傑更補充，「AI煥裝」提供8種不同的裝潢風格，盡可能滿足消費者每一種對於家的想像。

▲永慶房屋的「AI煥裝」服務，讓消費者得以一覽房屋未來裝潢模樣，加速賞屋決策。

一分鐘內輕鬆掌握房屋特色

當代人工作繁忙，時間破碎，在線上賞屋過程，非常需要有一個高效篩選物件的服務。為此，永慶房屋推出「AI導覽」，運用AI語音生成技術，在一分鐘的影片內，由永慶智能助理講述房屋特色，包括：坐落區域、坪數格局、社區介紹、周遭生活機能等等。便利消費者以觀看的方式，掌握房屋亮點，篩選出自己喜歡的房子，讓找房精準又輕鬆。

「AI導覽」也為屋主製作更多元的房屋行銷素材，促進房屋曝光。陳賜傑分享，短影音已經成為當今網路行銷的重要工具，由「AI導覽」自動生成的房產介紹短影音，讓永慶房屋的經紀人員得以透過多元行銷管道觸及消費者，快速捕捉潛在消費者的注意力，進而吸引有興趣的購屋族，提升房屋的成交機會。

陳賜傑表示，永慶房屋不斷從消費者角度出發，蒐集消費者需求和痛點，並運用科技創新，提升消費者的購售屋效率和體驗，也因此贏得「科技房仲」的美名。永慶房屋未來會持續探索消費者需求，開發創新科技與服務，帶給消費者更優質的購售屋體驗。