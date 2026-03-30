外資再砍639億元 　調節台積電、鴻海逾萬張

▲台股示意圖。（圖／記者湯興漢攝）

記者巫彩蓮／台北報導

中東戰事造成國際油價上漲，通膨壓力下，美股臉綠，今（30）日台股開低走低，失守3萬3千點數數關卡，外資依然站在賣方，調節639.37億元，觀察外資進出內容，轉進油價連動性高塑化股，買超前三名為台化（1326）、南亞（1303）、中石化（1314），而電子權值股台積電（2330）、鴻海（2317）遭到賣超逾萬張，分居今日外資賣超第六、八名個股。

美國總統川普釋出與伊朗談判的言論，惟伊朗指責美方和談是欺騙，雙方仍存在相當大歧見，拖累國際股市表現，台積電失守季線支撐，大盤終場下跌594.43點或跌幅1.8%，以32518.16點作收，成交量6478億。

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根據證交所統計資料顯示，外資賣超639.37億元，3月以來賣超金額達8874億元；投信買超33.79億元；自營商合計賣超133.99億元，其中自行買賣部分賣超38.99億元，避險方面賣超94.99億元，三大法人今日合計賣超739.56億元

國際油價走揚，外資也回補台塑集團、台聚集團個股，買超前五名當中，台化、南亞、台聚（1304）分別買超第一、二、五名個股，買超張數4萬1744張、2萬7414張、5797張，買超第三、四個股、張數分別中石化1萬1732張、兆豐金（2886）5809張。

買超第六～十名個股、張數，分別大聯大（3702）5267張、亞聚（1308）5113張、萬海（2615）4449張、正新（2105）4399張、玉山金（2884）4276張。

外資賣超前五個股、張數，分別為大成鋼（2027）3萬4768張、中鋼（2002）2萬2219張、力積電（6770）2萬614張、聯電（2303）2萬125張、台新新光金（2887）1萬8801張

賣超第六～十名個股、張數，分別為台積電（2330）1萬5959張、強茂（2481）1萬5863張、鴻海（2317）1萬3624張、永豐金（2890）1萬2352張、燿華（2367）1萬1266張。

