貝萊德00985D於今掛牌　鎖定投資等級企業債

▲貝萊德00985D於今掛牌。（圖／貝萊德投信提供）

記者巫彩蓮／台北報導

貝萊德投信發行之「貝萊德 iShares 安碩收益優化投資等級債主動式ETF」（00985D）於今（30）日正式於櫃買中心掛牌上市，終場上漲0.5%，以10.05元作收，成交量為2萬9302張，該檔ETF為貝萊德投信在台灣推出的首檔主動式 ETF。

00985D聚焦全球投資等級債市場，以投資等級企業債為核心配置，結合貝萊德在全球領先的智能選債策略，透過大數據分析、系統化投資模型與投資團隊的專業判斷，更有效率地從龐大的全球債券市場中篩選標的，提升投資組合的彈性與選債效率，協助投資人在變動的市場環境下，維持一致且具紀律的資產配置。

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貝萊德iShares全球ETF的管理規模達5.47兆美元，是目前全球規模最大的ETF發行商。iShares 旗下債券ETF超過380檔，總資產規模達1.2兆美元，占全球債券ETF市場約36%，全球每2.7元的債券ETF資產中，即有1元由貝萊德 iShares 管理。iShares於債券 ETF 市場中亦居於領先地位，早於 2002 年即推出全球首檔固定收益 ETF，長期深耕債券 ETF 領域，奠定市場領導者地位。

