3檔「抓去關」新名單　記憶體概念股青雲罰最重

▲台灣證交所 。（圖／台灣證交所）

記者陳瑩欣／台北報導

證交所、櫃買中心今（30）日聯手公告新增3檔處置股，包括汽車電子與感測器廠為升（2231）、記憶體概念股青雲（5386）、變壓器廠商聯寶（6821）皆上榜，處置期間皆自明（31）日起至4月15日為止，但以青雲人工撮合時間拉長至20分鐘罰最重。

其中，上市公司為升為第1次處置，每5分鐘撮合一次。證交所指出，累計3個交易日列注意股，含今日在內最近6個營業日累積收盤價漲幅達43.51%；且3月19日的成交量為最近60個營業日日平均成交量之7.64倍，進一步打入處置名單。

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青雲最近30個營業日內曾發布處置，又因連續3個營業日列注意股，今日進一步打入處置，明起每20分鐘人工撮合一次。

櫃買中心指出，青雲今日以286.5元作收，本益比來到33.28倍，含今日在內最近6個營業日累積之最後成交價跌幅達30.07%，因此進一步打入處置。

聯寶則為第1次處置股，明起5分鐘撮合一次，今日以每股61元作收，本益比53.98倍，遭列入處置原因則是含今日在內最近6個營業日累積最後成交價漲幅達53.26%；今日成交量較最近60個營業日日平均成交量放大20.86倍；今日週轉率達22.53%。