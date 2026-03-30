晶圓代工邁入Foundry 2.0時代　AI推升產業規模達3200億美元

獨／華南金紀念品「咖波聯名限定雙盤組」亮相 47萬股民喜迎

華南金（2880）今(30)日公告將於6月18日舉行股東會，本次股東會紀念品「咖波聯名限定雙盤組」首度亮相，47萬股民喜迎。

3檔「抓去關」新名單 記憶體概念股青雲罰最重

證交所、櫃買中心今（30）日聯手公告新增3檔處置股，包括汽車電子與感測器廠為升（2231）、記憶體概念股青雲（5386）、變壓器廠商聯寶（6821）皆上榜，處置期間皆自明（31）日起至4月15日為止，但以青雲人工撮合時間拉長至20分鐘罰最重。

1股也能領！ 台鹽送2000元購物金再加碼生技產品

擁有逾7萬股民的台鹽（1737）今（30）日宣布股東會紀念品為「台塩生技UP機能吸凍1盒及台塩線上股東專區購物金2000元」，持股未滿千股的股東可透過親自出席股東會或以電子方式行使表決權的方式提領紀念品，股民嗨翻。

紀念品引爆失望性賣壓 中鋼午盤後湧逾15筆「氣死」賣單

長期獲市場封為「股東會紀念品代表公司」的中鋼（2002）因營運遭遇逆風，今年股東會紀念品破例送出「統一超商50元商品卡」，大出市場預料，引爆投資人失望性賣壓，今（30）日收盤前半小時湧出逾15筆「74」（諧音氣死）賣單，全日成交量65210張，終場以下跌2.3%、每股19.15元作收。

日圓貶破160刷20個月最弱！日央喊升息 官方嗆「果斷行動」穩匯

日圓匯價持續走弱，一度貶破1美元兌160日圓關卡，寫下自2024年7月以來新低，引發日本政府與央行同步升高警戒，不僅釋出強力干預訊號，甚至不排除透過升息手段穩定匯市。

中東戰火拖累金價跌15% 央行楊金龍：現在不是進場好時機

中東情勢持續升溫，國際金價自戰爭爆發以來已下跌逾15%。央行總裁楊金龍今（30）日坦言，央行近期並未進場買金，「有評估，但現在不是好timing（時機）」，強調仍會持續評估合適進場時點。

普發現金別錯過！4月寶寶出生爽領1萬 最晚5／22入帳

普發現金1萬元4月30日前可領取，財政部提醒，今年（115年）4月1日至4月30日期間在國內出生、並領有出生證明的寶寶，同樣可領1萬元。只要生母或生父符合領取資格，即可替寶寶申請，最晚須於5月22日前完成領取，家中有4月寶寶的家長一定要記得領。

ETF拆分甜甜價拼場！0050正2明恢復交易 00685L定5／15受益人大會

台股 ETF 近兩年掀起分割潮，統計目前已執行分割的熱門 ETF 包括元大台灣50正2(00631L)、國泰臺灣加權正2(00663L)、元大台灣50(0050)、富邦科技 ETF(0052)、富邦臺灣加權反1(00676R)、元大台灣50反1(00632R)等， 00631L將在明（31）日恢復交易，根據群益投信官網最新公告資料顯示，群益臺灣加權正2 (00685L)分割議案也正式取得主管機關核准，並預計於5月15日舉辦受益人大會。

台積電季線保衛戰！法人喊「2不宜」 建議現金彈性5成以上

美國、伊朗談判拉鋸，上周五（27日）美股四大指數收黑，今（30）日台股應聲下挫，台積電（2330）一度跌至1780元，回測季線，市場悲觀看法，認為台股仍有三成修正空間，第一金投顧董事長黃詣庭指出，3月9日31529低點不宜跌破，一旦跌破恐回測3萬到29780點半年線區間，國際情勢變化牽動台股漲、跌表現，建議投資人持股水位降至5～6成，切勿「歐印」單一投資的標、開槓桿操作。

央行認估「油價100美元」情境 通膨逼近警戒線

中東情勢緊繃，國際原油價格直漲，央行總裁楊金龍今（30）日在立法院業務會報上首度承認「評估油價到100美元的可能性」，同時坦言一旦這個情境成真，國內消費者物價指數年增率（CPI）將飆上1.91%，逼近認定通膨的2%警戒值。