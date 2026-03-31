華岡「台北快輪」以駛上駛下特性　為電商貨提供高效快速運務

▲華岡集團「台北快輪」，拖車直接進船艙運出貨櫃，省下吊卸動作。（圖／華岡提供）

記者張佩芬／台北報導

華岡集團旗下億洋航運運營的高速滾裝貨輪(駛上駛下輪)「台北快輪」，經營台北港-福建平潭航線已滿8年，集團創辦人洪清潭表示，兩港間航程僅需約5.5至6小時，不論是兩岸電商貨或是跨境電商貨、快件及一般貨物，將貨櫃+板架，可以經由船上自備跳板銜接碼頭埸地，用拖車直接拖往目的地或機場，不需岸上裝卸機具配合，充分滿足電商貨的高時效需求。

洪清潭指出，「台北快輪」以平潭往台灣貨物居多，船隻利用夜間自平潭開出，清晨抵達台北港， 一般貨櫃船到港後，如果前一班還未裝卸完畢，需要等候橋式貨櫃起重機有空檔才能開始作業，駛上駛下輪可以經由拖車拖運自行作裝卸，經過檢測，貨物可以直接運往進口商指定地點或運到機場轉亞洲與歐美航班，擁有運輸裝卸上的優勢。

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▲華岡集團創辦人洪清潭經營兩岸航線有近30年經驗。（圖／華岡提供）

平潭既是海關特殊監管區，又是自由貿易區，具有高效便捷的通關優勢，為兩岸物流企業提供了高效便捷的通關優勢。2017年12月開航的「台北快輪」，為兩岸物流企業提供了便利的通關環境。貨櫃裝載量從2018年的26,404箱，成長到去年的48,642箱，呈現1.94倍成長，全年僅颱風或遇上四米高以上巨浪時停航，停航天數在一成以內。

該輪船長167公尺，總噸位1.8萬噸，從平潭到台北單程僅需5個半小時，一航次最大可載運230箱貨櫃，是目前入境平潭港最大噸位高速滾裝貨輪。

▲「台北快輪」因駛上駛下設計，船隻靠港15分鐘就可開始卸貨，一個半到兩個小時就能卸空貨物。（圖／華岡提供）

船隻由華岡集團100%投資，平潭綜合實驗區交通投資集團廈門華岡物流有限公司合資成立嵐台兩岸海運快件有限公司，作為聯合運營載體。該航線首航後實行常態化定期航線運輸，每周三個航班往返平潭至台北，每周一、三、五由台北港出發至平潭，二、四、日自平潭出發到台北港，每年約達到150個往返航次。

華岡集團擁有兩岸航線近30年營運經驗，早年「麗娜輪」經營兩岸客貨運航線，1999年開闢基隆、台中、高雄-廈門、福州貨櫃定期航線，2008年開闢基隆、台中、高雄-太倉貨櫃定期航線。