ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲Apps

華岡「台北快輪」以駛上駛下特性　為電商貨提供高效快速運務

▲華岡集團「台北快輪」，拖車直接進船艙拖出貨櫃，省下吊卸動作。（圖／華岡提供）

▲華岡集團「台北快輪」，拖車直接進船艙運出貨櫃，省下吊卸動作。（圖／華岡提供）

記者張佩芬／台北報導

華岡集團旗下億洋航運運營的高速滾裝貨輪(駛上駛下輪)「台北快輪」，經營台北港-福建平潭航線已滿8年，集團創辦人洪清潭表示，兩港間航程僅需約5.5至6小時，不論是兩岸電商貨或是跨境電商貨、快件及一般貨物，將貨櫃+板架，可以經由船上自備跳板銜接碼頭埸地，用拖車直接拖往目的地或機場，不需岸上裝卸機具配合，充分滿足電商貨的高時效需求。

洪清潭指出，「台北快輪」以平潭往台灣貨物居多，船隻利用夜間自平潭開出，清晨抵達台北港， 一般貨櫃船到港後，如果前一班還未裝卸完畢，需要等候橋式貨櫃起重機有空檔才能開始作業，駛上駛下輪可以經由拖車拖運自行作裝卸，經過檢測，貨物可以直接運往進口商指定地點或運到機場轉亞洲與歐美航班，擁有運輸裝卸上的優勢。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲華岡集團創辦人洪清潭經營兩岸航線有近30年經驗。（圖／華岡提供）

▲華岡集團創辦人洪清潭經營兩岸航線有近30年經驗。（圖／華岡提供）

平潭既是海關特殊監管區，又是自由貿易區，具有高效便捷的通關優勢，為兩岸物流企業提供了高效便捷的通關優勢。2017年12月開航的「台北快輪」，為兩岸物流企業提供了便利的通關環境。貨櫃裝載量從2018年的26,404箱，成長到去年的48,642箱，呈現1.94倍成長，全年僅颱風或遇上四米高以上巨浪時停航，停航天數在一成以內。

該輪船長167公尺，總噸位1.8萬噸，從平潭到台北單程僅需5個半小時，一航次最大可載運230箱貨櫃，是目前入境平潭港最大噸位高速滾裝貨輪。

▲「台北快輪」因駛上駛下設計，船隻輪靠港15分鐘就可開始卸貨，一個半到兩個小時就能卸空貨物。（圖／華岡提供）

▲「台北快輪」因駛上駛下設計，船隻靠港15分鐘就可開始卸貨，一個半到兩個小時就能卸空貨物。（圖／華岡提供）

船隻由華岡集團100%投資，平潭綜合實驗區交通投資集團廈門華岡物流有限公司合資成立嵐台兩岸海運快件有限公司，作為聯合運營載體。該航線首航後實行常態化定期航線運輸，每周三個航班往返平潭至台北，每周一、三、五由台北港出發至平潭，二、四、日自平潭出發到台北港，每年約達到150個往返航次。

華岡集團擁有兩岸航線近30年營運經驗，早年「麗娜輪」經營兩岸客貨運航線，1999年開闢基隆、台中、高雄-廈門、福州貨櫃定期航線，2008年開闢基隆、台中、高雄-太倉貨櫃定期航線。

關鍵字： 華岡台北快輪」駛上駛下電商貨高效快速運務

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

吳宗憲自嘲「演唱會變告別式」　玩地獄哏：唱完黃明志就被抓了

推薦閱讀

獨／華南金紀念品「咖波聯名限定雙盤組」亮相　47萬股民喜迎

獨／華南金紀念品「咖波聯名限定雙盤組」亮相　47萬股民喜迎

華南金（2880）今(30)日公告將於6月18日舉行股東會，本次股東會紀念品「咖波聯名限定雙盤組」首度亮相，47萬股民喜迎。

2026-03-30 18:13
3檔「抓去關」新名單　記憶體概念股青雲罰最重

3檔「抓去關」新名單　記憶體概念股青雲罰最重

證交所、櫃買中心今（30）日聯手公告新增3檔處置股，包括汽車電子與感測器廠為升（2231）、記憶體概念股青雲（5386）、變壓器廠商聯寶（6821）皆上榜，處置期間皆自明（31）日起至4月15日為止，但以青雲人工撮合時間拉長至20分鐘罰最重。

2026-03-30 18:35
1股也能領！　台鹽送2000元購物金再加碼生技產品

1股也能領！　台鹽送2000元購物金再加碼生技產品

擁有逾7萬股民的台鹽（1737）今（30）日宣布股東會紀念品為「台塩生技UP機能吸凍1盒及台塩線上股東專區購物金2000元」，持股未滿千股的股東可透過親自出席股東會或以電子方式行使表決權的方式提領紀念品，股民嗨翻。

2026-03-30 16:12
紀念品引爆失望性賣壓　中鋼午盤後湧逾15筆「氣死」賣單

紀念品引爆失望性賣壓　中鋼午盤後湧逾15筆「氣死」賣單

長期獲市場封為「股東會紀念品代表公司」的中鋼（2002）因營運遭遇逆風，今年股東會紀念品破例送出「統一超商50元商品卡」，大出市場預料，引爆投資人失望性賣壓，今（30）日收盤前半小時湧出逾15筆「74」（諧音氣死）賣單，全日成交量65210張，終場以下跌2.3%、每股19.15元作收。

2026-03-30 15:30
日圓貶破160刷20個月最弱！日央喊升息　官方嗆「果斷行動」穩匯

日圓貶破160刷20個月最弱！日央喊升息　官方嗆「果斷行動」穩匯

日圓匯價持續走弱，一度貶破1美元兌160日圓關卡，寫下自2024年7月以來新低，引發日本政府與央行同步升高警戒，不僅釋出強力干預訊號，甚至不排除透過升息手段穩定匯市。

2026-03-30 13:47
中東戰火拖累金價跌15%　央行楊金龍：現在不是進場好時機

中東戰火拖累金價跌15%　央行楊金龍：現在不是進場好時機

中東情勢持續升溫，國際金價自戰爭爆發以來已下跌逾15%。央行總裁楊金龍今（30）日坦言，央行近期並未進場買金，「有評估，但現在不是好timing（時機）」，強調仍會持續評估合適進場時點。

2026-03-30 13:19
普發現金別錯過！4月寶寶出生爽領1萬　最晚5／22入帳

普發現金別錯過！4月寶寶出生爽領1萬　最晚5／22入帳

普發現金1萬元4月30日前可領取，財政部提醒，今年（115年）4月1日至4月30日期間在國內出生、並領有出生證明的寶寶，同樣可領1萬元。只要生母或生父符合領取資格，即可替寶寶申請，最晚須於5月22日前完成領取，家中有4月寶寶的家長一定要記得領。

2026-03-30 12:24
ETF拆分甜甜價拼場！0050正2明恢復交易　00685L定5／15受益人大會

ETF拆分甜甜價拼場！0050正2明恢復交易　00685L定5／15受益人大會

台股 ETF 近兩年掀起分割潮，統計目前已執行分割的熱門 ETF 包括元大台灣50正2(00631L)、國泰臺灣加權正2(00663L)、元大台灣50(0050)、富邦科技 ETF(0052)、富邦臺灣加權反1(00676R)、元大台灣50反1(00632R)等， 00631L將在明（31）日恢復交易，根據群益投信官網最新公告資料顯示，群益臺灣加權正2 (00685L)分割議案也正式取得主管機關核准，並預計於5月15日舉辦受益人大會。

2026-03-30 12:22
台積電季線保衛戰！法人喊「2不宜」　建議現金彈性5成以上

台積電季線保衛戰！法人喊「2不宜」　建議現金彈性5成以上

美國、伊朗談判拉鋸，上周五（27日）美股四大指數收黑，今（30）日台股應聲下挫，台積電（2330）一度跌至1780元，回測季線，市場悲觀看法，認為台股仍有三成修正空間，第一金投顧董事長黃詣庭指出，3月9日31529低點不宜跌破，一旦跌破恐回測3萬到29780點半年線區間，國際情勢變化牽動台股漲、跌表現，建議投資人持股水位降至5～6成，切勿「歐印」單一投資的標、開槓桿操作。

2026-03-30 12:01
央行認估「油價100美元」情境　通膨逼近警戒線

央行認估「油價100美元」情境　通膨逼近警戒線

中東情勢緊繃，國際原油價格直漲，央行總裁楊金龍今（30）日在立法院業務會報上首度承認「評估油價到100美元的可能性」，同時坦言一旦這個情境成真，國內消費者物價指數年增率（CPI）將飆上1.91%，逼近認定通膨的2%警戒值。

2026-03-30 11:23

讀者迴響

熱門新聞

獨／華南金紀念品「咖波聯名限定雙盤組」亮相　47萬股民喜迎

1股也能領！　台鹽送2000元購物金再加碼生技產品

3檔「抓去關」新名單　記憶體概念股青雲罰最重

月薪49k！26歲妹子「每月存30k」理財觀曝

ETF拆分甜甜價拼場！0050正2明恢復交易　00685L定5／15受益人大會

晶圓代工邁入Foundry 2.0時代　AI推升產業規模達3200億美元

LaLa POS打造最快上手的生財系統

紀念品引爆失望性賣壓　中鋼午盤後湧逾15筆「氣死」賣單

經濟部爆霸凌不改反檢討被害人　急發3聲明否認

萬海賣三艘舊船大賺21億元　斥資3.3億新購孟買辦公室　

偽富豪vs.真自由！ 拆解資產階層分級表

華岡「台北快輪」以駛上駛下特性　為電商貨提供高效快速運務

一張圖秒懂！旅遊不便險新制4/1上路　定額給付一人限買2張

外資再砍639億元 　調節台積電、鴻海逾萬張

36歲靠投資ETF「每月多領3萬」　網大讚

塑膠袋大缺貨！　行政院祭「3大措施」

4月機票喊漲　航空高層：趁3月底前入手

日圓貶破160刷20個月最弱！日央喊升息　官方嗆「果斷行動」穩匯

ETtoday財經雲

最夯影音

更多
新北20歲女攔車吼叫捶引擎蓋！見母到場更激動　遭強制送醫

新北20歲女攔車吼叫捶引擎蓋！見母到場更激動　遭強制送醫
清明連假天氣曝！周三降溫「全台有雨」恐迎更強鋒面

清明連假天氣曝！周三降溫「全台有雨」恐迎更強鋒面

惡房仲甩巴掌！幸福家親上火線喊「醫療費全負責」：會勸說道歉

惡房仲甩巴掌！幸福家親上火線喊「醫療費全負責」：會勸說道歉

惡霸犬內建草莓雷達　聞到味道秒探頭出來

惡霸犬內建草莓雷達　聞到味道秒探頭出來

國防部：海馬士首期款展延至5月底　美國先墊簽約所需經費

國防部：海馬士首期款展延至5月底　美國先墊簽約所需經費

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

LOPIA超值五款熟食推薦

「文里補習班」開課啦！今天來開箱日式超市大份量又美味しい的熟食！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 | 人才招募 | 關於我們 | 廣告刊登/合作提案 | 客服信箱 | 服務條款 | 隱私權政策 | 著作權聲明 | 免責聲明
ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話： +886-2-5555-6366