27歲爆倉負債75萬躺地哭　正妹3招翻身月領4.5萬

▲旅行社領隊鐵蛋以息養股翻身，2年內快速償還負債，至今已累積700萬元資產。



圖文／鏡週刊

從月領2.6萬元的省錢小資，到資產歸零、負債75萬元的當沖賭徒，旅遊領隊「鐵蛋」27歲那年，曾躺在地上崩潰大哭。但這場歸零，反而成了她翻身的起點。靠外送打工撐過低谷，並以「以息養股」的紀律重建財務，短短2年清償債務，至今已滾出700萬元資產。如今，她每月穩領4.5萬元股息，用一顆「鐵打」的心證明，投資不必求快，走得慢，反而存得快。

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「那天我真的躺在地上放聲大哭，應該是從小到大哭得最慘的一次。」回想2021年底、27歲時的慘狀，投資網紅、旅遊業領隊鐵蛋苦笑說。當時她沉迷期貨與個股當沖，不僅賠光辛苦存下的120萬元，還欠親友75萬元。

但也正是那一天，成了她人生的轉折點。鐵蛋先以小額信貸清償親友借款，接著徹底重整財務，想盡辦法開源節流。短短2年，成功還清債務，資產至今更已翻升至700萬元，如今每月穩定領取約4.5萬元股利，加上本業與自媒體收入，持續以每月約9萬元定期投入台股與美股ETF。

從一場投機失控的崩潰，到重建紀律、翻轉人生，鐵蛋最終走上一條看似緩慢，卻更穩健的長期投資之路。現在的她，在IG累積超過十萬粉絲，分享理財與還債歷程，成為不少小資族心中的學習對象。鐵蛋特別強調，投資並不是一場比速度的競賽，而是比耐力的長跑。而她的理財策略則分為三階段陸續推進中。

階段一：高股息ETF 安心築底

▲鐵蛋初期以定期定額高股息ETF為主，目的是創造被動收入、讓自己安心。



從負債翻身，初期她先讓自己的收入穩定並增加。2022年初起，強迫自己每月存下3,000元投入股市，並將重心放在建立「高股息護城河」，以殖利率達7％以上的高股息ETF為主，「對我來說，才剛經歷巨大失敗，所以看得到、領得到的現金流是定心丸。」

策略上，她以股價相對親民的國泰永續高股息（00878）作為起點，藉此累積投資信心。直到每季領到的配息達到1萬元門檻後，便將「多出來的錢」轉而投入元大高股息（0056）及群益台灣精選高息（00919），成功實踐了「以息養股」的自動化循環，如今高股息ETF已經達200張。

階段二：市值型ETF 放大報酬

當高股息ETF部位逐步穩固、每月現金流已能帶來安心感後，2023年她開始邁入第二階段—進攻成長。鐵蛋深知，若想讓資產長期放大，不能只依賴配息，還必須搭配能與大盤同步成長的市值型ETF。

▲高股息配出的股利，再轉入市值型ETF，可有效擴大資產規模。

於是她開始買入富邦台50（006208）、國泰台灣領袖50（00922）、元大台灣50（0050）及元大台灣正二（00631L），目前部位約47張。

階段三、美股ETF 分散風險

為分散單一市場風險，鐵蛋將投資視野延伸至全球。2024年她果斷解約即將到期的美元保單，拿到1.6萬美元，將資金轉入美股ETF，布局VTI（Vanguard Total Stock Market ETF），一次掌握整體美國股市的成長動能。初期每月買300美元，隨著收入增加，今年起每月固定投入1,500美元。

目前，鐵蛋每月針對不同標的執行9筆定期定額，每筆5,000元。即便去年第四季台股強勢狂飆，她依然克制追高衝動，嚴格遵守定期定額節奏，只有當股價回檔至少1％才會考慮加碼，像是近期因美伊戰爭市場大震盪，她就分批買入0050與00922的零股。

▲鐵蛋在美元保單到期前解約，將資金轉入美股ETF，布局VTI，一次掌握美股的成長動能。（翻攝Vanguard Financial Advisor Services linkedin）

回顧2022年起的「還債大作戰」，鐵蛋坦言，當時是瞞著同事和朋友，趁每天午休與下班時間，穿梭在城市巷弄做外送；鐵蛋當過外送員這件事，還是直到她出書後，同事才恍然大悟，原來中午從來不待在辦公室的她，是為了清償債務打第二份工，也才驚覺她承受的壓力。

「沒辦法，本業收入得拿來還債、付房租，外送多賺的1.2萬到1.5萬元，才是我的生活費。」她語氣平靜地說，「那時候其實沒有什麼選擇，能做的只有一件事，就是想辦法賺錢。」

除了拚命工作，鐵蛋也在同年8月開啟另一條路。她在IG上記錄自己的理債與投資過程，從單純抒發心情，到逐漸累積讀者，「鐵蛋存錢日記」慢慢被更多人看見。而隨著疫情解封，旅遊業收入回溫，加上社群開始帶來業配合作，到了2023年她的年收入突破百萬元，也讓投資金額得以明顯放大。

▲在最艱困時期，鐵蛋為增加收入，午休及下班後都騎車外送。

靠會存翻身 累積見效

好友Jennie觀察，過去的鐵蛋比較活在當下，對金錢沒有太多規劃；但現在，她已建立一套適合自己的理財方式，不僅更有紀律，對家人也更加慷慨，每年都會帶父母出國旅遊。

朋友Phoebe則說，以前的鐵蛋想買就買，幾乎不思考「想要」與「需要」的差別；如今明顯不同，「她知道什麼才值得花錢。」即使已經擺脫負債，鐵蛋至今假日仍會到親友的滷味攤幫忙。

有趣的是，從小就告誡鐵蛋不要買股票的爸爸，後來得知她曾經大賠的經歷與轉變，甚至反過來向她請教投資，讓她哭笑不得。

▲持有的ETF若下跌1%以上，鐵蛋會分批以零股方式加碼。

很多人以為鐵蛋翻身靠投資，但她的起點其實只是「會存」。剛畢業時月薪2萬6,000元，她硬是存下一半，4年存到第一桶金100萬元。轉職領隊後，第一年年收入就接近百萬元；當時最大的投資不是股票，而是一張美元保單。

經歷爆倉、負債、重建後，鐵蛋的投資觀才大轉彎，「以前我一直想要快，但最後發現，快讓我繞了很多遠路。現在，我只做一件事，慢慢累積。」對她而言，投資已不再是沖進沖出的賭博，而是一場比拚耐心的馬拉松，只要策略不亂、紀律不倒，反而能扎實地累積出穩健財富。

最後記者問她為什麼叫「鐵蛋」，她笑了。在淡水念書時，鐵蛋是當地名產；而在最苦的日子裡，陪她外送奔波的是一台黑色機車，「我希望自己像鐵蛋一樣，夠硬，不容易被打倒。」



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