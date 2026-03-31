台積電跌5元至1775再翻紅　台股跌233點後收斂

▲台股今天下跌。（圖／ETtoday新聞雲資料照）
記者陳瑩欣／台北報導
美股4大指數跌多漲少，台股今（31日）以32419點開出，指數下跌99.16點，跌幅0.3％。隨後進一步下跌233.93點至32284.23點，但因台積電（2330）翻紅，跌勢收斂。
今日盤面焦點個股開盤後表現，台積電（2330）下跌5元來到1775元，跌幅0.28％，隨後翻紅漲5元至1785元；鴻海（2317）下跌3元至191元；聯發科（2454）上漲15元至1525元；廣達（2382）下跌1元來到280元；長榮（2603）上漲0.5元至204元。
美股主要指數在前一交易日跌多漲少，道瓊工業指數終場上漲49.5點或0.11％，收在45216.14點；標準普爾500指數下跌25.13點或0.39％，收6343.72點；那斯達克指數下跌153.72點或0.73％，收在20794.64點；費城半導體指數下跌315.34點或4.23％，收7142.33點。
美股主要指數收盤表現
|項目
|指數
|漲跌
|幅度
|道瓊指數
|45216.14
|▲49.5
|▲0.11%
|S&P500
|6343.72
|▼25.13
|▼0.39%
|NASDAQ
|20794.64
|▼153.72
|▼0.73%
|費城半導體指數
|7142.33
|▼315.34
|▼4.23%
資料來源：證交所
讀者迴響