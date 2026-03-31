謝金河點美股「科技七雄」遇考驗　台積電仍具支撐力

▲財信傳媒董事長謝金河。（圖／記者湯興漢攝）

記者高兆麟／台北報導

財信傳媒董事長謝金河今日在臉書發文指出，近期全球科技股面臨修正壓力，「科技七雄」正進入關鍵考驗時刻；同時，曹興誠也罕見談及投資，點名Tesla三大潛在風險，引發市場高度關注。他進一步指出，從股價表現來看，多數科技龍頭已跌破年線，僅少數如蘋果與Google仍相對抗跌，而上游製造端如台積電等則仍具支撐力。

以下謝金河臉書全文：

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過去把重心放在政治場域的聯電創辦人曹興誠在FB上發文，特別呼籲投資人要注意特斯拉的三大風險！老曹很久沒有談投資了，他對特斯拉發文，引來大家關注。

老曹指的三大風險，一個是輝達夥同賓士、比亞迪，、產汽車等切入全自駕，打破特斯拉的壟斷地位。二是馬斯克揚言在三年內建造不要無塵室，可以吃披薩、抽雪茄的二奈米晶圓廠，老曹稱這是不靠譜的狂言，未來可能出現鉅額損失。三是馬斯克整合X AI，人員大量流失，看起來不妙。老曹形容馬斯克是天才發明家，但目標太太，太多，一個人不可能完成那麼多的事⋯⋯

老曹是特斯拉很早期的投資大咖，2020年特斯拉分割前，股價一度大漲到2318.49美元，老曹在特斯拉獲利豐碩。最近老曹發文，特斯拉股價正從498.83跌到352.14美元，股價已跌破年線，今年跌幅超過20%。最近Space X要IPO，特斯拉卻形成空頭排列。

其實比較可怕的是輝達從212.19跌到164.27美元，今年下跌11.44%，輝達跌破年線也是大事。去年輝達市值最高到5.156兆美元，現在正瀕臨跌破4兆美元的關卡。輝達是AI產業革命的總司令，未來角色值得關注！

這次Anthropic帶給軟體產業巨大衝擊，微軟、甲骨文、Adobe、Salesforce災情慘重，微軟從555.45跌到356.26美元，市值蒸發1.48兆美元，甲骨文股價重挫60.8%，市值蒸發5341億美元。

到目前為止，美國科技七雄只剩蘋果及Google沒有跌破年線，台積電ADR、ASML、Intel是少數今年沒有下跌的個股，這代表上游製造端還有天險可守。在香港上市的小米，泡泡瑪特股價先腰斬，A股的寒武紀等也破年線，這次中東戰爭也帶給全球股市大調整。

川普上任以來，每年的三，四月經常有大事，去年這個時候，川普拿著手板，宣布對等關稅每個國家稅率，全球股市崩盤，台股放完春假後連續跌三天，很多人跌得頭皮發麻。這次伊朗牽動油價，川普如何解這一局？這是下一個大局！