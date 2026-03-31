主動式台股ETF受益人突破百萬　一表看6檔人氣王

▲台股示意圖。（圖／記者湯興漢攝）

記者巫彩蓮／台北報導

主動式台股ETF本周再添新兵，主動兆豐台灣豐收(00996A)新加入後總檔數來到12檔，總受益人數突破百萬大關，來到104萬887人，以單檔來看，包括主動群益科技創新(00992A)、主動第一金台股優(00994A)、主動復華未來50(00991A)、主動統一台股增長(00981A)、主動野村台灣50(00985A)、主動兆豐台灣豐收(00996A)共6檔受益人數也創下新高。



群益投信台股主動式ETF團隊表示，中東地緣政治風險尚未完全解除，台股主動式ETF攻守兼備的靈活操作特性正是可多加運用的工具。觀察盤面資金流向可發現，市場並未出現全面撤出情形，而是由權值型標的轉向中小型與具題材支撐族群，形成明顯的結構性輪動，顯示市場資金仍持續尋找成長機會，尤其AI供應鏈內部的資金重新配置，使盤面維持活絡度。

[廣告]請繼續往下閱讀...

主動群益科技創新(00992A)經理人陳朝政指出，台股在基本面強勁支撐下，任何因情緒面造成的回檔，反而提供布局具成長性且體質健康企業的良機。中長線還是持續看好的基礎下，布局策略應著重公司長期發展優勢。建議可以AI伺服器、先進製程及散熱、網通、PCB、電源供應器等規格升級族群為核心持股，同時留意降息循環下資金輪動機會，逐步布局低基期循環股；非AI產業則以軍工航太、低軌衛星等具政策支撐或防禦性的族群為優先，以分散風險並兼顧穩健收益。

