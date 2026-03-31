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股價跌就焦慮！理財作家「曝1招」一定賺：買在高點也不怕

▲▼台股龍年新春開紅盤，一開盤就大漲六百多點隨即向下修正，盤中漲跌互見已電子股表現較佳，其中台積電更是漲到699元。（圖／記者湯興漢攝）

▲持續定期定額最重要。（示意圖／資料照）

記者施怡妏／綜合報導

知名理財作家施昇輝表示，買股票的目的當然就是為了賺錢，但若一心只想「很快」看到獲利，反而容易長期陷在焦慮裡。他認為，投資不該只盯著短線漲跌，而是要拉長時間看，他以0050與0056為例，透過定期定額並長期執行，「一定賺」，還可以持續領股息。

知名理財作家施昇輝在臉書發文，買股票當然是為了賺錢，否則投資便失去意義。不過，若投資人總是期待能在短時間內看到報酬，情緒就容易被市場起伏牽動，一直陷入焦慮。

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急著獲利反而更焦慮

他以0050為例，平均成本買在70元以上，想要在短時間內立刻獲利，本來就不容易。不過，若採取定期定額方式投入，就算剛好買在高點（例如81.8元），之後只要持續長期執行，「你的平均成本就是0050的長期平均價格，所以長期一定賺。」

外界擔心長抱ETF仍可能虧損，施昇輝表示，除非台灣經濟出現急劇惡化、一蹶不振，才可能真的賠錢，「但屆時還有什麼股票能賺錢？」

持續定期定額一定賺

他指出，0056也是一樣的道理，只要持續投入，少則10年、多則15年，投資人累計領到的總股息就會超過原先投入成本，之後還可以持續領股息，「這樣長期會賠錢嗎？不可能的事！」

貼文一出，網友認同，「定期存股0050也4年了，期間到達設定獲利點會多少賣一些，目前含息成本均價38.42」、「那些想要賺快錢的，老師你講再多都沒用，要等他們自己被洗臉一次才會理解」、「我都閉著眼睛買，有閒錢就買，我不知道什麼時候會漲會跌，這些煩惱就交給專業的，我在旁邊玩沙就好」、「紀律和持久是最簡單也是最難的執行障礙」。

關鍵字： 定期定額長期投資00500056股息

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