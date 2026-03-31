王文洋新歡年齡爆差54歲　宏仁集團喊「私人事務」不回應

▲宏仁集團總裁王文洋。（圖／資料照）

記者陳瑩欣／台北報導

台塑集團創辦人王永慶長子、宏仁集團總裁王文洋遭爆出與20多歲女大生交往，並已帶出見家人，兩人年齡落差估達54歲，不過《ETtoday》向宏仁集團查證，公司僅表示：「私人事務，不回應。」

現年74歲王文洋身價千億，日前一度捲入不認私生子風波，今日又遭爆與20歲女大生交往，成為話題，不過公司對此低調不願回應。