王文洋新歡年齡爆差54歲　宏仁集團喊「私人事務」不回應

▲宏仁集團總裁王文洋。（圖／資料照）
記者陳瑩欣／台北報導
台塑集團創辦人王永慶長子、宏仁集團總裁王文洋遭爆出與20多歲女大生交往，並已帶出見家人，兩人年齡落差估達54歲，不過《ETtoday》向宏仁集團查證，公司僅表示：「私人事務，不回應。」
現年74歲王文洋身價千億，日前一度捲入不認私生子風波，今日又遭爆與20歲女大生交往，成為話題，不過公司對此低調不願回應。
▲宏仁集團總裁王文洋。（圖／資料照）
記者陳瑩欣／台北報導
台塑集團創辦人王永慶長子、宏仁集團總裁王文洋遭爆出與20多歲女大生交往，並已帶出見家人，兩人年齡落差估達54歲，不過《ETtoday》向宏仁集團查證，公司僅表示：「私人事務，不回應。」
現年74歲王文洋身價千億，日前一度捲入不認私生子風波，今日又遭爆與20歲女大生交往，成為話題，不過公司對此低調不願回應。
關鍵字： 王文洋 ﹑ 台塑集團 ﹑ 宏仁集團 ﹑ 戀情曝光 ﹑ 千億富豪
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AI龍頭輝達（NVIDIA）股價持續回檔，在美股30日以下跌2.35美元或1.4%、165.17美元作收，與去年（2025）年10月底、11月初創下史上新高相比下跌21%，落入技術性熊市區間，引發市場對AI熱潮續航力的疑慮。
2026-03-31 10:34
鴻海（2317）創辦人郭台銘霸氣作風再度震撼市場！《ETtoday》今（30）日獨家取得內部員工資訊，確定郭台銘在今年2月尾牙當天砸3億元發的「創辦人獎」全數入帳，明細欄還加註「郭台銘」，工程師線上查資金時更發現「獎金多少就進帳多少」、一毛稅金都不用扣，郭台銘吃下全部稅金，大呼「郭董就是說話算話！」、「好佛」
2026-03-31 10:27
台股今受到中東戰火影響電子股熄火，加權指數盤中再跌逾440點，但造紙業因中東情勢緊張坐擁漲價題材反而向上走揚，股價不到20元的華紙（1905）、寶隆（1906）雙雙亮燈漲停，為造紙股中表現最強的2檔。華紙在拉出第4根漲停後衝上18.55元，股價刷16個月新高。
2026-03-31 09:56
財信傳媒董事長謝金河今日在臉書發文指出，近期全球科技股面臨修正壓力，「科技七雄」正進入關鍵考驗時刻；同時，曹興誠也罕見談及投資，點名Tesla三大潛在風險，引發市場高度關注。他進一步指出，從股價表現來看，多數科技龍頭已跌破年線，僅少數如蘋果與Google仍相對抗跌，而上游製造端如台積電等則仍具支撐力。
2026-03-31 10:33
元大台灣50正2（00631L）完成1拆22分割作業，於今（31）日以20.14元恢復交易，為市場上最便宜的台股正2 ETF，受到中東地緣政治緊張情勢衝擊，台股開低走低，下跌逾400點，00631L隨之走低觸及19.3元，跌幅逾4%多，惟每張投資門檻下降到2萬元吸引買盤進場，到9點40左右，成交量來到11萬多張，為上市第二大成交量個股。
2026-03-31 09:57
台股今（31日）開低走低，雖早盤一度傳出美國總統擬不等荷莫茲海峽解封即收兵，美股期指由黑翻紅，但未見台股跌勢收斂，至午盤跌勢擴大，大跌逾788點，其中美股30日美光重挫近10%，引爆今日記憶體股跌勢，包括南亞科（2408）、旺宏（2337）等4檔跌停。
2026-03-31 12:26
台塑集團創辦人王永慶長子、宏仁集團董事長王文洋遭爆出與20多歲女大生交往，並已帶出見家人，兩人年齡落差估達54歲，不過《ETtoday》向宏仁集團查證，公司僅表示：「私人事務，不回應。」
2026-03-31 11:17
知名理財作家施昇輝表示，買股票的目的當然就是為了賺錢，但若一心只想「很快」看到獲利，反而容易長期陷在焦慮裡。他認為，投資不該只盯著短線漲跌，而是要拉長時間看，他以0050與0056為例，透過定期定額並長期執行，「一定賺」，還可以持續領股息。
2026-03-31 11:16
主動式台股ETF本周再添新兵，主動兆豐台灣豐收(00996A)新加入後總檔數來到12檔，總受益人數突破百萬大關，來到104萬887人，以單檔來看，包括主動群益科技創新(00992A)、主動第一金台股優(00994A)、主動復華未來50(00991A)、主動統一台股增長(00981A)、主動野村台灣50(00985A)、主動兆豐台灣豐收(00996A)共6檔受益人數也創下新高。
2026-03-31 10:45
美股4大指數跌多漲少，台股今（31日）以32419點開出，指數下跌99.16點，跌幅0.3％。隨後進一步下跌233.93點至32284.23點，但因台積電（2330）翻紅，跌勢收斂。
2026-03-31 09:03
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