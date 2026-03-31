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NXP執行長Rafael Sotomayor　電腦展主題演講「實體人工智慧」

▲NXP執行長Rafael Sotomayor將於COMPUTEX 2026 發表「實體人工智慧」主題演講。(圖／貿協提供)

▲NXP執行長Rafael Sotomayor將於COMPUTEX 2026 發表「實體人工智慧」主題演講。(圖／貿協提供)

記者張佩芬／台北報導

COMPUTEX主辦單位外貿協會(TAITRA)宣布，NXP總裁暨執行長Rafael Sotomayor將應邀發表 COMPUTEX 2026主題演講，探討「實體人工智慧」。這場備受矚目的演講將於6月2日下午在台北世界貿易中心2樓盛大登場。

在智慧邊緣--數據與即時決策交會之處--NXP 正引領邊緣(Edge AI)與實體人工智慧(Physical AI)的發展步伐。透過結合在安全、智慧邊緣運算上的領導地位，以及可擴展的人工智慧支援能力，NXP正協助客戶打造更聰明、更安全、更具自主性的實體世界系統。

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Rafael Sotomayor的主題演講將深入探討「實體人工智慧」的核心論點--強調其變革性的潛力、實現過程中所需面對的挑戰與架構進展、定義其本質的安全與保障需求，以及NXP在推動人工智慧從數位領域成功落地至現實世界中所扮演的關鍵角色。

報名預計於4月中旬開放，外貿協會表示，有意參加者可鎖定官方網站獲取最新消息。

COMPUTEX 2026將於6月2日至6月5日登場，展出場域橫跨南港展覽館1、2館、世貿1館及台北國際會議中心，打造多場館科技展演版圖，同時展覽規模再創新高，共1500家海內外企業使用達6000個攤位，完整建構橫跨研發、製造到應用的「COMPUTEX 科技生活圈」。

更多相關展覽資訊可參考：
COMPUTEX 官網: www.computextaipei.com.tw

關鍵字： NXP執行長電腦展主題演講實體人工智慧

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