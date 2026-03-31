文化部「百大百藝」延長徵件至4/8　鼓勵學生實地參與

▲第一屆百大文化基地六大區域主題。（圖／商研院提供）

記者張佩芬／台北報導

為深化地方文化扎根與世代傳承，文化部委託財團法人商業發展研究院(商研院，CDRI)辦理「百大百藝」影音暨圖文創作徵選，鼓勵全國國小至高中學生走入文化現場，以影像與圖文記錄在地文化觀察。因應各界踴躍參與，活動收件期限延長至115年4月8日。

本次活動以首屆「百大文化基地」為主題，串聯全台多元文化據點，涵蓋文學、戲劇、工藝、書店、博物館及歷史建築等類型，期望透過實地走訪與創作，引導學生將文化從課本延伸至生活，培養對土地的理解與認同。

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適逢連續假期將至，主辦單位也邀請家長與學生把握時間走訪文化基地，透過親身體驗轉化為創作題材，讓文化學習融入日常，留下珍貴的觀察與記錄。

活動分為「圖文組」與「影音組」，依學習階段區分四組。圖文組以手繪創作為主；影音組則為5分鐘內影片，形式不限，鼓勵以多元方式呈現文化故事。

本活動自即日起收件至115年4月8日，5月公布得獎名單並舉辦頒獎典禮暨成果展。除頒發獎狀外，亦設有獎金鼓勵學生參與，指導教師亦將獲頒獎狀。「百大百藝」期望讓文化走入生活，邀請師生及家長一同參與，以創意視角記錄在地故事，為文化傳承注入新的動能。

百大百藝報名官網：