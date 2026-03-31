多頭總司令撂話！張錫：台積電具2500元實力　台股跌破季線找買點

▲台股多頭總司令、東海大學客座教授張錫出席寬量國際活動。（圖／量寬國際提供）

記者巫彩蓮／台北報導

美光昨（30）日重挫，引發今（31）日盤中記憶體殺盤，擁有台股多頭總司令稱號、東海大學客座教授張錫出席寬量國際（QIC）第二季國際媒體記者會分析，有AI供應鏈剛性需求支撐，是台股相對抗跌的關鍵，如果跌破季線的話，可以開始找買點，而台積電（2330）擁有技術領先優勢，以獲利成長四成來估算，股價可望上攻到2500元。

近期美股四大指數疲弱，相繼摜破年線支撐，而台股表現相對強勢，依然守穩季線之上，張錫指出，AI發展下算力基礎建設仍在進行中，這對於台股而言，算是有剛性需求，儘管短期有戰爭、能源等因素干擾，長線布局還是AI、算力為主，資金集中在題材個股，只要題材不要是「鬼故事」即可，有基本面，就會有支撐。

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美國科技股承壓，台積電跌破季線大關，張錫說，台股AI供應鏈有內資5兆元撐腰，台積電擁有領先技術優勢，以獲利成長四成估算，股價有望上攻2500元，就產業基本面來看，回檔時算是天下掉下來的禮物，閉著眼睛就可買。

市場擔心高油價，恐損及經濟基本面，以及AI成長性題材，張錫指出，美國已經開始增加原期供給，這也反映在期貨價格回落上面，能源危機應屬短線性影響；不過，2月PPI、CPI有上升跡象，後續還必須注意能源引發通膨壓力，所謂「跌時重質」，投資人可以在AI供應鏈當中，找具有基本面的投資標的。

