幼年股神！龍頭元大證曝12歲以下開戶增3成　最愛0056、台積電

▲元大證券據點外觀。（圖／記者陳瑩欣攝）

記者陳瑩欣／台北報導

台股交易熱度持續升溫，也催生一波「幼年股神」理財潮。根據券商龍頭元大證券最新統計，2025年12歲以下兒童開戶數年增率突破3成，且開戶年齡持續下探，平均僅6歲，顯示家長提早為孩子布局資產的趨勢愈來愈明顯，長線投資觀念逐步向下扎根。

進一步觀察兒童帳戶的持股結構，「幼年股神」兒童存股背後其實多由家長操盤，投資策略以穩健與成長並重為主。台股ETF已成為核心配置，其中元大台灣50（0050）在庫存戶數與年增幅皆居冠，反映家長看好台股長期發展，以市值型ETF一次掌握產業成長動能。

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在收益型產品方面，高股息ETF同樣受到青睞，以元大高股息（0056）為代表。透過定期定額與配息再投入，不少家長希望替「幼年股神」帳戶累積長期複利效果，讓資產隨時間穩定成長。此外，權值股台積電（2330）也是少數進入熱門榜的個股，顯示家長對台灣半導體產業長期競爭力具高度信心。

元大證券指出，現今家長在家庭理財規劃上更具前瞻性，「幼年股神」現象正反映提早為子女準備教育基金的趨勢。因應需求增加，元大持續優化未成年開戶流程，目前仍須臨櫃辦理，但全台設有148個營業據點，提供即時諮詢與服務。

同時，官網設置「未成年開戶」專區，以圖解方式說明所需文件與流程，協助家長快速完成準備。即日起至6月30日止，透過元大證券為未成年子女開戶，還可參與「台美股全民投資慶」活動，最高可獲1,688元台股電子交易手續費抵用金，並有機會抽中旅遊機票等多項好禮，讓家長與孩子輕鬆踏出投資第一步。