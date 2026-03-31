台積電最後一單破萬張絕殺收最低1760　台股3月狂瀉3691點

▲台股今天下跌。（圖／ETtoday新聞雲資料照）
記者陳瑩欣／台北報導
受中東戰火情勢影響，台股今（31日）開低走低，台積電3月最後一筆成交13812張，摜殺20元至1760元，導致台股今日下跌795.17點、跌幅2.45％，以31722.99點作收，單日成交量7924.5億元。整個3月狂瀉3691.5點，終止連3個月月線收紅的態勢。
美股前一交易日跌多漲少，台股上午以下跌99.16點開出，指數開低走低，盤中最高達32453.38點，最低31705.99點，終場收在31722.99點。
盤面焦點個股收盤後表現，台積電（2330）下跌20元來到1760元，跌幅1.12％；鴻海（2317）下跌6.5元至187.5元；聯發科（2454）下跌20元至1490元；廣達（2382）下跌2.5元來到278.5元；長榮（2603）下跌4元至199.5元。
今天漲幅前5名個股為恩德（1528）上漲2.45元，漲幅10％；永裕（1323）上漲2.1元，漲幅10％；微程式（7721）上漲6.7元，漲幅9.96％；心誠鎂（6934）上漲7元，漲幅9.94％；康霈*（6919）上漲7.8元，漲幅9.94％。
跌幅前5名個股則為倍利科（7822）下跌185元，跌幅10.91％；南電（8046）下跌58元，跌幅10％；誠美材（4960）下跌2.7元，跌幅10％；南亞科（2408）下跌22元，跌幅9.98％；牧德（3563）下跌84元，跌幅9.95％。
|個股
|股價
|漲跌
|幅度
|恩德（1528）
|26.95
|▲2.45
|▲10.0％
|永裕（1323）
|23.1
|▲2.1
|▲10.0％
|微程式（7721）
|74.0
|▲6.7
|▲9.96％
|心誠鎂（6934）
|77.4
|▲7.0
|▲9.94％
|康霈*（6919）
|86.3
|▲7.8
|▲9.94％
|個股
|股價
|漲跌
|幅度
|倍利科（7822）
|1510.0
|▼185.0
|▼10.91％
|南電（8046）
|522.0
|▼58.0
|▼10.0％
|誠美材（4960）
|24.3
|▼2.7
|▼10.0％
|南亞科（2408）
|198.5
|▼22.0
|▼9.98％
|牧德（3563）
|760.0
|▼84.0
|▼9.95％
資料來源：證交所
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