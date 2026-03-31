搶國銀第一　永豐銀JCB卡正式支援Google Pay

▲永豐銀首推JCB×Google Pay。（圖／永豐銀提供）

記者巫彩蓮／台北報導

永豐銀行今（31）日宣布，成為首波正式支援JCB信用卡綁定Google Pay行動支付的國內銀行業者。

據統計，Google Pay合作支援銀行包括中信銀、台新銀、國泰世華、永豐銀等和中華郵政共19家所發行的VISA和Mastercard，另美國運通卡僅限台灣發行的個人及商務卡主卡或附卡，至於永豐銀搶下JCB首合作銀行。

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永豐銀行表示，於日本具備高普及率的JCB卡正式上線串接Google Pay後，旗下已全面串接三大國際發卡組織（VISA、Mastercard和JCB）與二大行動支付服務（Apple Pay和Google Pay），為客戶提供完整、便利的金融工具。

從調查顯示，台灣行動支付普及率攀升至近9成且使用次數逐年增加，突顯行動支付已成為日常生活中的重要工具。永豐銀行去（2025）年行動支付簽帳金額較三年前（2022）成長逾1倍；永豐銀行表示，伴隨行動支付需求快速提升，即日起，持卡人將JCB卡綁定Google Pay後，可於全球支援感應支付的場域使用，日常或跨境消費更為便利；旗下亦透過高度支援國際發卡組織整合行動支付服務，全面升級消費體驗。

根據交通部觀光署統計，今（2026）年前2月國人出境前往日本的人次年增26%；永豐銀行現金回饋JCB卡貼心推出專屬優惠，主打日本消費最高10%回饋，即日起至6月底，於日本實體通路消費累計滿新臺幣20,000元，享最高10%刷卡金回饋（限量，需登錄），讓旅客在日本購物、餐飲、交通等各項消費都能輕鬆累積回饋，減輕旅費負擔，放大遊日基金。