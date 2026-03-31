塑膠袋之亂！經部急協調　保證「小北百貨和振宇五金」供貨穩定

▲塑膠袋。（圖／記者劉維榛攝）

記者陳瑩欣／台北報導

為因應市場及商圈營業的塑膠袋需求，經濟部今（31）日表示，已協調通路業者穩定供應，確保民生物資供應穩定，維護市場秩序。

經濟部指出，目前部分地區傳統市場及商圈反映塑膠袋短期供應不及與價格調整壓力，已協調小北百貨及振宇五金之通路業者維持穩定供貨。在供應面部分，經濟部產業發展署會協調上游製造商，加強產能調度與供貨安排，優先支應市場需求；並由產業發展署協助媒合通路業者與製造商，強化出貨效率，避免局部缺貨情形擴大。

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此外，經濟部亦透過商圈組織及市場自治會，向店家與攤商說明政府的相應措施，穩定塑膠袋供應，請店家不需擔心而搶貨。若有短暫缺貨情形，可先行鄰近零售通路採購。政府也會持續掌握價格動態，並優先以穩定供應為目標，避免不必要的市場波動。

經濟部補充，小北百貨及振宇五金已表示將全力補足貨架供應，確保民眾購買無虞；至於價格部分，通路可能因進貨成本調整而進行適度反映，相關情形亦將持續關注。經濟部強調，將持續與產業界密切合作，滾動檢討供需狀況，必要時採取進一步穩定措施，確保民生物資供應無虞，維護市場秩序與消費者權益。

經濟部表示，鼓勵市場攤商及商圈店家，配合環境部源頭減塑政策以「循環經濟」為核心，推動「袋袋箱傳」二手袋循環平台，透過媒合機制活化社會既有資源，促進二手紙袋及購物袋再利用，提升資源使用效率；此外，經濟部也鼓勵消費者自備購物袋，呼籲民眾養成自備購物袋的良好習慣，減少一次性塑膠用品使用，更能共同維護環境永續。