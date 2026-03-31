第4屆永續金融先行者聯盟啟動　第一金攜手5金控擴大永續金融影響力

▲第一金控舉辦第四屆永續金融先行者聯盟啟動記者會，左起兆豐金總經理張傳章、元大金總經理黃維誠、中國信託金總經理高麗雪、金管會金融市場發展及創新處副處長施宜君、金管會主委彭金隆、第一金總經理方螢基、玉山金總經理陳茂欽、國泰金總經理李長庚。（圖／第一金提供）

記者巫彩蓮／台北報導

金管會於2022年成立永續金融先行者聯盟，由國內6家金控齊力推動淨零排放政策，第一金（2892）總經理方螢基出席今（31）日舉辦啟動記者會指出，石油、氦氣等生產資源來自於中東，這次地緣政治緊張是危機，也是轉型契機，大家意識到能源轉型必要性，永續金融先行者聯盟接續前三屆奠定的基礎，聯盟夥伴發揮投融資影響力，帶動產業落實低碳轉型。

今年第一金接棒聯盟第四屆輪值主席，金管會主委彭金隆與聯盟成員共同出席。彭金隆期許，先行者聯盟成員發揮永續金融影響力，帶動各界投入淨零行動，推動永續金融理念在國內扎根落實，各工作群也為台灣金融市場開創更多創新契機，並為未來永續發展帶來關鍵助益。

[廣告]請繼續往下閱讀...

由第一金、元大金、中信金、玉山金、國泰金、兆豐金等聯盟成員，將持續推進「綠色採購」、「資訊揭露」、「投融資議合」、「協助與推廣」、「國際接軌」及「普惠金融」六大承諾事項，並透過「金融業淨零推動工作平台」整合各方資源，持續透過「政策與指引」、「資金與統計」、「資料與風控」、「培力與證照」、「國內外推廣」及「跨部門諮詢」六大工作群，由聯盟金控成員分別擔任召集人，推進各項淨零工作。

其中，第一金擔任國內外推廣工作群召集人，2025年已辦理低碳轉型企業參訪及「AI金融科技創新創意、綠色金融 永續淨零競賽」等活動，促進產官學交流，並帶動創新應用，今（2026）年將新增製作永續金融新知短影音，擴大宣導成效。

永續金融先行者聯盟邁入第四屆，6家金控成員已建立穩定協作機制與分工模式，逐步深化碳管理、資訊揭露、投融資議合與永續能力建構，將穩步帶動產業低碳轉型，提升臺灣永續金融制度成熟度與國際競爭力，朝2050淨零排放目標穩健邁進。