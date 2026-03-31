行銷業薪水太低　35歲想轉行科技業！網勸退「改推1職業」：更賺

▲原PO認為現職薪水太少。（示意圖／ETtoday資料照）



記者施怡妏／綜合報導

一名網友表示，目前35歲以上，從事行銷工作多年，但近年來明顯感受到升遷機會有限、加薪幅度也不大，考慮轉往科技業發展，不過他不是理工科系出身，也沒有相關背景，「果現在才開始學寫程式，會不會太晚？」貼文曝光，網友紛紛搖頭，「現在缺工，轉工人吧，也許更賺」。

想轉換跑道當工程師

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有網友在PTT發文，目前行銷領域工作，只是隨著年資增加，原本期待的升遷與薪資成長卻不如預期，逐漸感到不安，因此將目光放到科技業，若能成功轉換跑道，未來在薪資、職涯發展性上，會比現在更好。

不過，他眼前最大難題在於，本身既沒有工程背景，也不是資訊相關科系出身，現在開始學寫程式，會不會太晚？「會不會變成時間金錢都砸下去，但沒結果？」

他認為，近年轉職的人其實不少，若真的有心投入，也許不是完全沒有機會，甚至可以考慮先從初階工程師做起，邊做邊累積經驗，「但實際產業狀況還是不太清楚，畢竟35+感覺門檻還是有，所以想聽聽大家的意見。」

貼文曝光，多數網友不建議他轉行當工程師，「如果是低階工程師幹嘛轉」、「現在學程式絕對太晚了」、「太晚..以前只要會一點就能轉了現在...你要比以前10倍的強」。網友建議，「AI讓門檻變更高，你會的大家都會。英文練好，外商PM可能還好一點吧」、「現在缺工，轉工人吧」、「認真回，去學做水電，當水電工，很賺」。